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23 de junio de 2026

XIII FERIA MEDIEVAL DE MAGALLANES TRANSFORMARÁ LA ESCUELA CROACIA EN UN CASTILLO DEL 9 AL 12 DE JULIO

Zona Puuy

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La esperada XIII Feria Medieval de Magallanes fue presentada en una nueva edición de Zona Puuy, programa conducido por Mika Puuy en Polar Comunicaciones. Blas y Héctor, integrantes de la Sociedad Tolkien Magallanes, entregaron detalles del encuentro que se desarrollará entre el 9 y el 12 de julio en la Escuela República de Croacia, ubicada en Croacia 1101.

La feria estará abierta entre las 15:00 y las 21:00 horas, con entrada liberada y la posibilidad de realizar aportes voluntarios para apoyar el trabajo autogestionado de la agrupación. El evento reunirá a cerca de 50 artesanos y contará con gastronomía, taberna medieval, música en vivo, danzas, torneos de espadas, actividades infantiles, concursos de vestuario y personajes que recorrerán el recinto.

Durante Zona Puuy, los invitados explicaron que esta edición tendrá como temática “El misterio del Castillo Monturris”, una historia teatral que avanzará durante las cuatro jornadas. Cada día se presentará un nuevo capítulo, invitando al público a observar las pistas, conocer a los personajes y participar en la resolución del misterio.

Entre las novedades se encuentra el “ropero del reino”, espacio donde personas, parejas y familias podrán utilizar vestidos, trajes y accesorios medievales para fotografiarse. También regresará la taberna de la Doncella Olvidada, además del concurso de vestuario, que contará con categorías infantiles, adultas, individuales y grupales.

El sábado 11 de julio se realizará la tradicional Noct Festum, celebración nocturna que comenzará a las 22:00 horas y estará integrada a la historia de esta versión. La jornada incluirá música, bailes, gastronomía y un nuevo capítulo de la obra, en un ambiente inspirado en las antiguas fiestas de taberna.

La Sociedad Tolkien Magallanes cumple este año 19 años promoviendo el estudio, la difusión y la recreación del legado de J. R. R. Tolkien. Sus integrantes invitaron a toda la comunidad a asistir caracterizada y disfrutar de una experiencia familiar que busca convertir el establecimiento educacional en un verdadero portal hacia el mundo medieval.


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