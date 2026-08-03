CONCEJAL JORGE RISCO LLAMA A REDEFINIR EL FUTURO DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO DE LA PATAGONIA: "NO SE TRATA DE HACER EL FESTIVAL PORQUE ES COSTUMBRE HACERLO"

El concejal de Punta Arenas, Jorge Risco Navarro, realizó un balance de la reciente edición del Festival Folclórico en la Patagonia y planteó una serie de desafíos para fortalecer el principal evento cultural de la región, apuntando a una planificación de largo plazo, mayor participación de especialistas y un impulso decidido a las nuevas generaciones de artistas.

Durante una entrevista concedida esta mañana al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el edil sostuvo que, si bien el certamen tendrá aspectos que revisar, el balance general no puede calificarse negativamente, destacando especialmente el nivel de los artistas regionales que participaron en las tres jornadas.

"Tampoco 1 puede ser tan lapidario. (...) Tampoco es una mala evaluación, siempre se habla, no que va a estar mal el festival y después toda la gente va al festival", comentó.

Risco valoró especialmente el espacio otorgado a músicos de Magallanes, resaltando presentaciones como las de Taller Altura, Héctor Pavez y los elencos municipales.

"Relevar de una forma importante la presencia de nuestros artistas regionales que nos llena de orgullo tenerlos en el festival más importante de la Patagonia. Y que ojalá podamos tener proyección con ellos", afirmó.

Uno de los principales planteamientos del concejal fue la necesidad de construir una visión estratégica para el festival, que vaya más allá de la programación anual o de los artistas invitados.

"Yo creo que tenemos que apostar a ver qué queremos en 10, 20 años más de festival y para eso tenemos que trabajar y tiene que abrirse la posibilidad a que gente que tenga la experiencia y tenga la expertise y también, por qué no, gente nueva que pueda aportar nuevas ideas para desarrollar el objetivo principal. Aquí hoy día no se trata de hacer el festival porque es costumbre hacerlo. Acá hay que tener una postura clara de lo que queremos de aquí en adelante".

En ese sentido, insistió en que el debate debe centrarse en el crecimiento del certamen y no en diferencias personales.

"Lo que yo opino es algo propositivo. Es algo que busca que nuestro festival crezca. Acá no importa quién lo diga, importa que se haga. Independiente de que podamos opinar diferente, dentro de la diferencia podemos construir".

Asimismo, defendió la incorporación de artistas emergentes a la parrilla del espectáculo, poniendo como ejemplo la participación de Magicenel, señalando que el festival debe asumir riesgos para proyectar nuevos talentos.

"No hay que tener miedo de repente de traer a alguien que no tiene la trayectoria de un Chaqueño, pero sí yo creo que esa proyección que se va a dar de aquí en adelante con Magicenel va a ser sumamente importante y nosotros la tuvimos antes que se hiciera más conocida".

Otro de los aspectos que abordó fue la necesidad de fortalecer la formación artística y musical de las nuevas generaciones mediante un consejo asesor permanente vinculado al festival.

"Yo creo que ese consejo asesor tiene que preocuparse también de proveer esas instancias de perfeccionamiento, como también asegurar que lo que venga atrás vaya por buen camino. Yo creo que es importante eso".

El concejal también manifestó que resulta necesario recuperar espacios de diálogo con personas que poseen experiencia en la organización del certamen y definir una hoja de ruta que trascienda los períodos municipales.

"Ya deberíamos estarlo conversando con un grupo de gente para poder entregar la idea de lo que queremos como festival y su proyección de aquí a 20 o 30 años más, o sea, cuando ya no estemos. Quizás poder decir: esto se dejó y esto es nuestro festival".

Respecto de la transmisión del evento, Risco consideró que aún existen aspectos susceptibles de perfeccionamiento para ampliar el alcance del certamen.

"Tenemos que preocuparnos de cómo se transmite también el festival. Si bien es cierto hay señal abierta, pero si queremos apostar a que esto sea importante, tenemos que buscar la forma de que sea la mejor transmisión".

Finalmente, al ser consultado por el principal aspecto positivo de esta edición, el concejal no dudó en destacar el éxito de los representantes locales.

"Yo creo que la satisfacción mayor es ver nuestros artistas regionales triunfando en el Festival de la Patagonia".





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