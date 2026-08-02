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2 de agosto de 2026

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE PORVENIR PODRÁN ACCEDER A SUBSIDIOS DE HASTA $3,5 MILLONES

El programa impulsado por el Gobierno Regional y Sercotec busca beneficiar a 100 MIPES de la comuna fueguina mediante financiamiento y capacitación para fortalecer sus negocios.

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En el Museo Municipal Fernando Cordero Rusque de Porvenir se realizó el lanzamiento del Programa de Transferencia de Recursos y Capacitación a los Emprendedores y MIPES de Porvenir, iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena y ejecutada por el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec).

El programa contempla una inversión total de $792.271.000 y permitirá que micro y pequeñas empresas de la comuna accedan a un subsidio no reembolsable de hasta $3,5 millones, destinado a financiar acciones de gestión empresarial, desarrollo de capacidades y herramientas para fortalecer sus actividades económicas.

La iniciativa busca apoyar a 100 MIPES de Porvenir, que representan el 75,2% de las empresas de la comuna, según los antecedentes entregados durante la presentación. La actividad contó con la participación del gobernador regional Jorge Flies, la directora regional de Sercotec, Sabrina Garay, el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, además de autoridades, representantes locales y potenciales beneficiarios.

El gobernador regional señaló que esperan que este modelo de trabajo junto a Sercotec pueda extenderse posteriormente a otras comunas de la región. Por su parte, la directora regional del servicio destacó la importancia de acercar herramientas de apoyo a emprendedores y empresas de territorios más alejados.

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