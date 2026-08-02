TASA DE DESOCUPACIÓN EN MAGALLANES SUBE A 6,9% Y AUMENTA 0,6 PUNTOS EN UN AÑO

La Región de Magallanes registró una tasa de desocupación de 6,9% durante el trimestre móvil abril-junio de 2026, según el último boletín de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La cifra representa un aumento de 0,6 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior. En paralelo, la tasa de participación alcanzó un 69,0% y la de ocupación un 64,3%, ambas entre las más altas del país.

De acuerdo con el informe, el número de personas ocupadas aumentó un 1,8% en doce meses, equivalente a 1.769 nuevos empleos, mientras que la fuerza de trabajo creció un 2,4%. Según el análisis, el incremento de personas que buscan empleo fue superior a la capacidad del mercado para absorber esa demanda, lo que incidió en el aumento de la desocupación.

El seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, indicó que las cifras reflejan un mercado laboral con menor dinamismo, pese a que Magallanes continúa liderando a nivel nacional en participación y ocupación. Asimismo, señaló que uno de los principales desafíos sigue siendo la situación de las mujeres, cuya tasa de desocupación alcanzó el 9,5%, mientras que la informalidad femenina llegó al 26,6%.

El informe también muestra que sectores como alojamiento y servicios de comida, enseñanza e industria manufacturera impulsaron el crecimiento del empleo. En contraste, la construcción registró una disminución interanual del 20,4% en personas ocupadas, seguida por comercio y transporte. Desde la Seremi del Trabajo indicaron que se espera que los próximos proyectos de inversión e infraestructura contribuyan a dinamizar el mercado laboral regional.