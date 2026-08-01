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1 de agosto de 2026

MOP PRESENTA PLAN DE OBRAS PARA REPARAR LA PISTA DEL AERÓDROMO DE PUERTO NATALES DURANTE 2027

El Ministerio de Obras Públicas informó que los trabajos se ejecutarán entre enero y marzo de 2027 con un sistema de turnos que permitirá mantener operaciones aéreas durante la temporada alta, resguardando la conectividad de la provincia de Última Esperanza.

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El Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó el plan de trabajo para la conservación de la pista del aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, cuyas obras se desarrollarán durante el primer trimestre de 2027. La iniciativa fue dada a conocer por el seremi de Obras Públicas en Magallanes, Alejandro Marusic, en una reunión con autoridades, parlamentarios y representantes del bloque productivo de la provincia de Última Esperanza.

Según explicó la cartera, la pista presenta un deterioro asociado al desgaste natural, las condiciones climáticas de la región y el aumento en la operación de aeronaves comerciales de mayor peso. Para compatibilizar la ejecución de las obras con la actividad turística y productiva, entre enero y la primera quincena de febrero se trabajará en ciclos de cuatro días de obras y tres días de operaciones aéreas. Desde la segunda quincena de febrero y hasta marzo, el esquema considerará cinco días de trabajos y dos de vuelos.

El seremi Alejandro Marusic señaló que la conservación de la pista es una medida necesaria para mantener la seguridad de las operaciones y evitar cierres no programados. Agregó que el proyecto ha sido abordado en diversas reuniones con gremios del turismo, transportistas, operadores y autoridades, con el objetivo de reducir su impacto sobre la actividad económica de la provincia.

El MOP indicó que las obras deben ejecutarse durante el período de temperaturas más altas del año, ya que el tipo de asfalto y los materiales requeridos necesitan condiciones específicas de temperatura y ausencia de precipitaciones para garantizar un resultado de alto estándar. Además, informó que durante la intervención permanecerán disponibles 1.200 metros de pista para permitir operaciones con aeronaves menores, evacuaciones médicas y vuelos de la Brigada Aérea del Ejército.

La conservación considera una inversión estimada de $7 mil millones y permitirá extender la vida útil de la pista por aproximadamente diez años. La iniciativa forma parte de las medidas previas al proyecto de ampliación y modernización del aeródromo Teniente Julio Gallardo, cuyo anteproyecto referencial fue finalizado por la Dirección de Aeropuertos durante el primer trimestre de 2026.


juan glavic 29-07-26

MOP, MINVU Y VECINOS IDENTIFICAN SOLUCIONES A INUNDACIÓN DE PREDIOS EN BARRANCO AMARILLO

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David Toledo
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