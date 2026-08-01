JEFE REGIONAL DE SUBDERE EN MAGALLANES SE REALIZA VOLUNTARIAMENTE TEST DE DROGAS TRAS DICTAMEN DE CONTRALORÍA

El jefe de la Unidad Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) en Magallanes y de la Antártica Chilena, Javier Labrín Jofré, se realizó de manera voluntaria un test de consumo de drogas, pese a que un reciente dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) determinó que los encargados de las Unidades Regionales Sectoriales (URS) no están obligados a someterse a este tipo de exámenes.

La consulta fue realizada por la Subsecretaría del Interior debido a la naturaleza orgánica de las URS dentro de la estructura del Estado, solicitando un pronunciamiento sobre la aplicación del artículo 110 de la Ley N° 21.806, que establece la obligación de realizarse controles de consumo de drogas para determinadas autoridades, entre ellas ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, secretarios regionales ministeriales y jefes de servicio.

Mediante el Dictamen N° D356/2026, emitido el 22 de julio de 2026, el contralor general (s), Víctor Hugo Merino Rojas, resolvió que los jefes o encargados de las unidades regionales no están expresamente contemplados en dicha normativa, por lo que la obligación legal no les resulta aplicable.

Tras realizarse el examen, Javier Labrín Jofré señaló que "toda persona que ostente un cargo de autoridad tiene el deber, legal o moral, de dar cuenta con transparencia a la ciudadanía". El test fue efectuado en el Laboratorio Magallanes mediante una muestra de orina, analizando la presencia de marihuana, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y opiáceos. Según la información entregada, el resultado fue negativo para todas las sustancias evaluadas.

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