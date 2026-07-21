SECTORES PRODUCTIVOS DE ÚLTIMA ESPERANZA PIDEN AL MOP REVISAR PROGRAMACIÓN DE OBRAS DEL AERÓDROMO DE PUERTO NATALES POR IMPACTO EN TEMPORADA CLAVE DE MAGALLANES

​Quince organizaciones gremiales y productivas de la Provincia de Última Esperanza solicitaron al Ministerio de Obras Públicas abrir un espacio de diálogo para revisar la programación de las obras de conservación del Aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, cuya ejecución está prevista para los meses de enero, febrero y marzo de 2027, período que coincide con la principal temporada turística y productiva de la Región de Magallanes.



Las organizaciones señalaron que valoran la inversión pública cercana a $7 mil millones destinada al mejoramiento y conservación de la infraestructura aeroportuaria, reconociendo la importancia de mantener condiciones adecuadas de seguridad operacional. Sin embargo, enfatizaron que se trata de una obra de conservación y rehabilitación de pista, y no de la construcción de un nuevo aeropuerto o terminal, por lo que solicitan evaluar alternativas de programación que permitan disminuir los impactos sobre el territorio.



De acuerdo con la planificación informada por la autoridad, los trabajos consideran una modalidad de ejecución durante lunes a viernes para el desarrollo de las faenas de obra, manteniendo la operación aérea durante sábados y domingos. Los gremios advierten que esta programación podría afectar la continuidad y disponibilidad de la conectividad aérea durante los meses de mayor demanda turística y actividad económica de la provincia.



Los representantes productivos señalaron que su preocupación no está relacionada con la necesidad de ejecutar las obras, sino con la oportunidad definida para realizarlas y los efectos que una disminución de conectividad podría generar sobre una provincia extrema y aislada, cuya economía depende de múltiples actividades vinculadas al turismo, comercio, servicios, transporte, acuicultura y emprendimientos locales.



“Una decisión de esta magnitud no puede analizarse únicamente desde el punto de vista técnico de la ejecución de una obra. También debe considerar los efectos económicos, sociales y territoriales que tendrá sobre una comunidad que depende de la conectividad aérea para su funcionamiento”, señalaron los representantes gremiales.



El Bloque Productivo de Última Esperanza solicitará al Ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, una instancia de diálogo en Puerto Natales y la conformación de una mesa público-privada de trabajo, con participación de los organismos técnicos, autoridades regionales y comunales, aerolíneas y representantes del territorio.



La instancia busca revisar alternativas de ejecución, evaluar sus impactos y analizar medidas que permitan compatibilizar la seguridad operacional del aeródromo con la continuidad de la actividad económica regional.



“Queremos que las obras se realicen, pero considerando la realidad de un territorio extremo”



La vocera del Bloque Productivo de Última Esperanza, Adriana Aguilar Lagos, señaló que la solicitud busca incorporar la visión del territorio en una decisión estratégica para Magallanes.



“Queremos ser muy claros: no estamos solicitando detener las obras. Valoramos la inversión del Estado y entendemos que la conservación de la pista del Aeródromo Teniente Julio Gallardo es necesaria para garantizar la seguridad operacional. Lo que estamos planteando es que se revisen las alternativas disponibles, considerando que esta intervención está programada para enero, febrero y marzo, meses donde se concentra la mayor actividad económica de nuestra provincia”.



La representante gremial agregó:



“El desafío es encontrar una alternativa que permita ejecutar una obra necesaria sin trasladar al territorio un costo económico y social mayor. En una provincia extrema como Última Esperanza, la conectividad aérea es una infraestructura básica que permite el funcionamiento del turismo, pero también el traslado de residentes, trabajadores, profesionales, proveedores e inversionistas”.



Aguilar destacó que durante años el sector privado ha trabajado junto a instituciones públicas para fortalecer el posicionamiento turístico y económico de Magallanes.



“Detrás de cada emprendimiento, cada empresa y cada trabajador existe un esfuerzo permanente por desarrollar este territorio. Por eso creemos que las decisiones de infraestructura pública deben considerar no solo el costo de la obra, sino también el impacto que una determinada programación puede generar en la comunidad y en la economía regional”.



Las organizaciones solicitarán que antes de definir la programación definitiva se realice una evaluación integral de las alternativas técnicas y económicas disponibles, incorporando la realidad de Última Esperanza sociabilizando las propuestas con los distintos actores del territorio.



Organizaciones representantes de los sectores productivos de Última Esperanza:



Cámara de Turismo de Última Esperanza (CATUE); Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile; Agrupación de Camioneros de Puerto Natales; Cooperativa Agrícola Campos de Hielo; Asociación de Hostales y Residenciales de Puerto Natales; Cámara de Turismo de Magallanes y de la Antártica Chilena (Austro Chile A.G.); Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST); Asociación de Prestadores de Servicios para la Industria y Acuicultura de Natales A.G. (APSIA); Asociación Gremial Pueblo Artesanal Etherh Aike; Asociación de Artesanos Entre Maderas y Lanas; Asociación Gremial de Guías de Turismo Locales (A.G.G. Nat); ARMASUR A.G.; Asociación de Salmonicultores de la Región de Magallanes; Asociación Gremial de Porteadores de Magallanes (AGPM); y Asociación de Mujeres Patagonas.







