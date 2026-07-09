FUNDACIÓN REWILDING CHILE PROMUEVE EL TURISMO RESPONSABLE PARA FORTALECER LA CONSERVACIÓN DE LA RUTA DE LOS PARQUES DE LA PATAGONIA

La coordinadora del programa Ruta de los Parques de la Patagonia de Fundación Rewilding Chile, Francisca Aylwin, participó la mañana de este jueves en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde dio a conocer el trabajo que desarrolla la organización en materia de conservación, restauración ecológica y promoción de un turismo responsable en el sur de Chile.

Durante la conversación, Aylwin explicó que Fundación Rewilding Chile, independiente desde 2021 tras la evolución de Tompkins Conservation, desarrolla su labor en cuatro áreas principales: la creación de parques nacionales, la restauración de especies y ecosistemas, la investigación marina y la vinculación con las comunidades.

"Somos una fundación independiente del año 2021. Antiguamente éramos Tompkins Conservation. Es una fundación que se dedica a la conservación y ahí tenemos en el fondo cuatro áreas", señaló.

La profesional indicó que el objetivo de la organización es enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad mediante acciones de largo plazo.

"Seguimos creando parques nacionales porque creemos que es la herramienta más efectiva para contrarrestar esta crisis climática y esta crisis de extinción de especies que estamos viviendo y de asegurar una conservación a largo plazo", afirmó.

Aylwin también recordó los orígenes del proyecto impulsado por Douglas y Kristine Tompkins, destacando que el trabajo iniciado hace más de tres décadas ha permitido consolidar una red de áreas protegidas que hoy conforman la Ruta de los Parques de la Patagonia.

"Ya existe la Ruta de los Parques, son 17 parques nacionales los que son parte de la ruta... En estos 30 años hemos crecido mucho, hemos profundizado mucho el trabajo y todavía sigue habiendo mucho que hacer por delante, muchos desafíos", expresó.

Turismo responsable como herramienta de conservación

Uno de los principales temas abordados fue la campaña de turismo responsable que actualmente desarrolla la fundación, utilizando plataformas digitales para educar y promover buenas prácticas entre visitantes nacionales e internacionales.

"En particular estamos en una campaña de turismo responsable y tener esa posibilidad de llegar a un gran público... es una tremenda posibilidad de darnos a conocer, de ir fomentando el turismo que queremos, un turismo de conservación", sostuvo.

Añadió que el desafío no solo consiste en atraer visitantes, sino también en generar conciencia sobre el valor ambiental de la Patagonia.

"Cómo educamos, cómo invitamos a las personas a que entiendan el valor de lo que tenemos, que se enamoren de lo que tenemos y que lo quieran cuidar", enfatizó.

Jornadas junto a Corfo

Durante la entrevista, la coordinadora explicó que Fundación Rewilding Chile, en conjunto con el programa Transforma Turismo de Corfo, está desarrollando una serie de jornadas presenciales dirigidas al sector turístico en distintas localidades de la Ruta de los Parques.

Las actividades ya se realizaron en Punta Arenas y Porvenir, y continuarán en las regiones de Los Lagos y Aysén.

Según explicó, el propósito es entregar herramientas concretas para que los operadores turísticos puedan avanzar hacia modelos más sostenibles.

"Esta jornada lo que busca, por un lado, es inspirar, es mostrar cómo en distintas partes del mundo se están haciendo acciones que van avanzando hacia un turismo más responsable, pero también entregar herramientas de entender dónde me ubico yo en este mundo de la sostenibilidad y cómo puedo avanzar", indicó.

Aylwin destacó además que existe un visitante cada vez más exigente respecto de las prácticas ambientales de los destinos turísticos.

"Hay un turista cada vez más exigente y que exige esos aspectos. Entonces cómo yo comunico desde lo que yo hago, desde donde yo vivo, desde mi territorio, cómo estoy enfrentando yo y cómo me estoy preparando yo", comentó.

Una ruta que conecta la Patagonia

La coordinadora recordó que la Ruta de los Parques de la Patagonia constituye una de las rutas escénicas más importantes del país, extendiéndose desde Puerto Montt hasta Cabo de Hornos.

"La Ruta de los Parques es una ruta escénica que parte en el kilómetro cero en la Carretera Austral, en Puerto Montt. Son 2.800 kilómetros y llega hasta Cabo de Hornos, donde tú puedes visitar 17 parques nacionales. Más de 60 comunidades locales involucra a toda la región de Magallanes", explicó.

Finalmente, invitó a la comunidad a conocer el trabajo de la fundación, visitar las plataformas digitales de la Ruta de los Parques de la Patagonia y participar tanto en el curso gratuito disponible como en las próximas jornadas de turismo responsable que se desarrollarán en distintas regiones del país.





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