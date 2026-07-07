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7 de julio de 2026

CHOCHI NAVARRO (Q.D.E.P.) FORMADOR DE GENERACIONES… UN VECINO QUE DEJÓ HUELLAS IMBORRABLES

​ Para muchos de quienes crecimos escuchando las historias del barrio, resulta impactante descubrir, muchas veces cuando ya no están entre nosotros, la enorme dimensión de personas que dedicaron su vida al servicio de los demás.

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Hay noticias que conmueven profundamente al Barrio Prat. No solo porque despedimos a un vecino, sino porque con su partida también se va parte de la historia viva de nuestro sector.

El fallecimiento del profesor Jorge Rómulo "Chochi" Navarro Pérez nos llena de tristeza. Para muchos de quienes crecimos escuchando las historias del barrio, resulta impactante descubrir, muchas veces cuando ya no están entre nosotros, la enorme dimensión de personas que dedicaron su vida al servicio de los demás.

Esta realidad reafirma el propósito de La Voz del Barrio: rescatar y preservar la memoria de quienes construyeron la identidad de nuestro sector, para que su legado permanezca vivo y sea conocido por las nuevas generaciones.

Quienes investigan la historia del Barrio Prat saben que el nombre de Chochi Navarro aparece una y otra vez. Fue uno de aquellos hombres generosos que formó niños y jóvenes tanto en las aulas como en las canchas de fútbol. Durante décadas fue un querido profesor de Historia en distintos establecimientos educacionales de Punta Arenas, dejando una huella imborrable en miles de alumnos que hoy son padres, madres y abuelos, y que aún lo recuerdan con enorme cariño y gratitud.

Pero su compromiso iba mucho más allá de la educación.

También fue un apasionado impulsor del deporte barrial, formando parte de aquellos vecinos que entendían que el fútbol era una escuela de vida, compañerismo y valores.

Uno de quienes mejor lo recuerda es el querido vecino Jorge "Botellita" Águila, quien comparte estas emocionantes palabras:

"Don Jorge Navarro fue fundador, junto a sus padres, del Club Deportivo Sobenes, de 'La Pandilla de mi Barrio', del cual fui jugador. Entrenábamos en la Plaza Esmeralda. Todavía recuerdo a varios compañeros que integrábamos el equipo: Ernesto Medina, Barrientos, J. Barrientos, Ramón Almonacid, 'Pechote' Giner, Hugo Saldivia, 'Patita de Goma', Manolo de la Torre, entre otros. Cómo no recordar a nuestro querido Chochi, como cariñosamente le decíamos."

"Hablamos de una hermosa época, entre las décadas de 1950 y 1960. También estaban nuestras amigas Ángela Soto, las hermanas Silvia y Erica Barrientos, las hermanas María y Blanca Schausenberg Pérez, las hermanas Nahuelhuén y tantos otros vecinos que hicieron grande nuestro barrio."

"Mis condolencias de corazón para su hijo Jorge y toda su familia, para su hermana Angélica Navarro y sus seres queridos. Querido amigo Jorge, querido Chochi, descansa en paz."

Las palabras de Jorge Águila representan el sentir de muchos vecinos que compartieron con él una época donde el barrio era una gran familia y donde personas como Chochi Navarro dedicaban su tiempo, su vocación y su cariño a formar mejores personas.

Hoy el Barrio Prat despide a un gran hombre. Un profesor ejemplar. Un dirigente deportivo. Un vecino generoso. Un formador de generaciones que entendió que el mayor legado no son los reconocimientos, sino las personas que ayudó a crecer.

Su recuerdo seguirá viviendo en cada exalumno que aprendió de sus enseñanzas, en cada futbolista que recibió sus consejos y en cada vecino que tuvo el privilegio de conocerlo.

Gracias por todo, querido profesor Jorge "Chochi" Navarro Pérez.

El Barrio Prat lo despide con profundo respeto, gratitud y cariño. Que descanse en Paz. Fuente: lavozdelbarrio.org



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