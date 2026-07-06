TRES TERRITORIOS EMBLEMÁTICOS DE CHILE COMPARTEN EXPERIENCIAS PARA AVANZAR HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE

​Con el objetivo de fortalecer la cooperación entre territorios turísticos de relevancia internacional, intercambiar experiencias de gestión y promover un desarrollo sostenible con identidad, la Municipalidad de San Pedro de Atacama recibió a delegaciones de Torres del Paine y Rapa Nui en una agenda de trabajo que reunió a autoridades y equipos técnicos de los tres territorios.



La iniciativa, coordinada por la Unidad de Gestión y Desarrollo Turístico de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, surge del convenio de colaboración vigente entre las administraciones participantes, cuyo propósito es fortalecer el desarrollo territorial, la promoción estratégica y el intercambio de experiencias para avanzar hacia una gestión con identidad, sostenibilidad y visión de futuro.



Durante la visita, las delegaciones sostuvieron reuniones con distintas direcciones municipales para conocer experiencias relacionadas con planificación territorial, desarrollo comunitario, gestión del riesgo de desastres, medio ambiente, cultura y turismo, además de intercambiar metodologías de trabajo y analizar los desafíos comunes que enfrentan estos territorios.

La agenda también contempló recorridos por distintos sectores de la comuna, entre ellos la Aldea de Tulor, el Pukará de Quitor, Machuca y Laguna Chaxa, además de la participación en la Vitrina Astronómica. Estas actividades permitieron conocer iniciativas vinculadas a la protección del patrimonio, la biodiversidad, la cosmovisión andina y el desarrollo turístico con identidad, fortaleciendo una red de colaboración entre municipios que administran territorios de alto valor patrimonial y ambiental.



“Hemos tenido una jornada muy fructífera, donde nuestros equipos pudieron intercambiar experiencias en distintas áreas de la gestión municipal. Lo más importante es que este vínculo entre San Pedro de Atacama, Torres del Paine y Rapa Nui nos permitirá avanzar de manera conjunta en gestión y regulación turística, además de impulsar propuestas normativas y legislativas que respondan a la realidad de estos tres territorios estratégicos para el país. Esta alianza recién comienza y seguiremos fortaleciéndola.”.” Mencionó el Alcalde de la comuna Justo Zuleta Santander.



Una alianza con proyección de futuro



Este intercambio también permitirá fortalecer el diálogo entre autoridades, equipos técnicos y actores locales, promoviendo la generación de redes de colaboración que puedan traducirse en futuras iniciativas conjuntas. La experiencia desarrollada por cada territorio constituye un aporte para enriquecer la gestión municipal y avanzar en políticas públicas que respondan a las necesidades de las comunidades, resguardando al mismo tiempo su patrimonio natural y cultural.



Asimismo, la instancia reafirma la importancia de generar espacios permanentes de cooperación entre destinos que, pese a sus diferencias geográficas y culturales, comparten el desafío de equilibrar el desarrollo turístico con la conservación del entorno y el fortalecimiento de sus identidades locales.



En esa línea, la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, destacó que esta instancia permitió reconocer los desafíos comunes que enfrentan los territorios turísticos del país, señalando que: “Lo más importante de estas jornadas fue conocer las presentaciones de San Pedro de Atacama, Rapa Nui y Torres del Paine, donde pudimos identificar que, a pesar de la distancia que nos separa, compartimos muchos desafíos en común. Somos territorios extremos, destinos turísticos de relevancia internacional e imagen país, que reciben una gran cantidad de visitantes cada año. Por eso es fundamental seguir trabajando de manera conjunta para impulsar políticas públicas que consideren la realidad de nuestros territorios y fortalezcan el desarrollo de estos tres destinos turísticos estratégicos para Chile”. En este sentido destacó que “ya se realizan gestiones de prácticas profesionales de nivel intermedio para estudiantes de San Pedro y Rapa Nui en Torres del Paine, además de trabajos con las escuelas básicas de nuestra comuna”.



Cabe mencionar que la alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez estuvo acompañada por la directora de planificación municipal, Patricia Avila Montero, el director de gestión de riesgos de desastres y gestión ambiental, Gabriel Miranda Muñoz y el concejal de la comisión de turismo Edmundo Bilbao Paillaguala.



Intercambio de experiencias para fortalecer los territorios



La participación de Rapa Nui en esta agenda de trabajo aporta una mirada complementaria sobre la gestión de territorios insulares y patrimoniales, enriqueciendo el intercambio de experiencias y ampliando las oportunidades de colaboración entre los municipios participantes.



El encuentro consolida una visión compartida sobre el desarrollo sostenible, entendiendo que la protección del patrimonio, el fortalecimiento de las culturas originarias y la participación activa de las comunidades son elementos esenciales para proyectar un crecimiento equilibrado y con identidad.



Por su parte, la concejala de turismo, en su rol de Alcaldesa Protocolar Ivonne Nahoe señaló: “A través de distintas jornadas de trabajo e intercambio de experiencias, hemos conocido iniciativas que han sido exitosas y que podrían fortalecer la gestión municipal y los servicios que entregamos en Rapa Nui. Además, esta visita nos ha permitido acercarnos a la realidad de los pueblos originarios de este territorio, un aprendizaje que aporta una mirada de mayor pertinencia cultural para las políticas públicas que impulsamos. Creemos que el turismo debe desarrollarse de la mano con la sostenibilidad de los territorios y el fortalecimiento de nuestras culturas. Ese es el principal objetivo de este intercambio: aprender, compartir experiencias y seguir construyendo un mejor futuro para nuestras comunidades”.



Además, esta visita nos ha permitido acercarnos a la realidad de los pueblos originarios de este territorio, un aprendizaje que aporta una mirada de mayor pertinencia cultural para las políticas públicas que impulsamos.

Creemos que el turismo debe desarrollarse de la mano con la sostenibilidad de los territorios y el fortalecimiento de nuestras culturas. Ese es el principal objetivo de este intercambio: aprender, compartir experiencias y seguir construyendo un mejor futuro para nuestras comunidades”.



Compromiso con el desarrollo sostenible



El programa contempla actividades de carácter técnico, patrimonial y cultural que continuarán fortaleciendo los vínculos entre las delegaciones participantes y abriendo nuevas oportunidades de cooperación entre los territorios.



Con este intercambio, San Pedro de Atacama, Torres del Paine y Rapa Nui consolidan una alianza orientada a impulsar un modelo de desarrollo basado en la colaboración, la sostenibilidad y el respeto por el patrimonio natural, cultural y los pueblos originarios. De esta manera, los municipios reafirman su compromiso con una gestión que promueve el diálogo, el aprendizaje conjunto y la construcción de alianzas estratégicas para enfrentar los desafíos de los principales destinos turísticos del país.





