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27 de junio de 2026

NUEVAS RUTAS TURÍSTICAS IMPULSAN EXPERIENCIAS EN TERRITORIOS REMOTOS DE MAGALLANES

​Una nueva conexión marítima entre Punta Arenas y Caleta María, junto con una oferta turística enfocada en grupos reducidos y el patrimonio natural de Tierra del Fuego, busca ampliar las alternativas para los visitantes de la región.

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Nuevas propuestas turísticas están ampliando la oferta de experiencias en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Entre ellas destaca la ruta marítima que conecta Punta Arenas con Caleta María, en Tierra del Fuego, un recorrido de aproximadamente diez horas que atraviesa el Estrecho de Magallanes, el Canal Gabriel y el Seno Almirantazgo, permitiendo acceder a sectores de difícil acceso por vía terrestre.

La ruta culmina en el Lodge Almirantazgo, establecimiento que ofrece programas orientados a la observación del entorno natural y actividades en grupos reducidos. Según explicó su administradora, Carola Ruiz, el recorrido forma parte de la experiencia para los visitantes, quienes durante el trayecto pueden apreciar distintos paisajes característicos de la Patagonia.

David Bayer, guía regional de la Patagonia, señaló que existe un creciente interés de los viajeros por experiencias que privilegien el contacto con la naturaleza, la cultura local y recorridos alejados de los circuitos tradicionales. En esa línea, indicó que los visitantes buscan conocer el territorio a través de actividades que incorporen la participación de guías y comunidades locales.

El gerente general del Holding Solo Expediciones, Alejandro Solo de Zaldívar, explicó que la propuesta considera el desarrollo de servicios turísticos compatibles con el entorno natural, incorporando proveedores y trabajadores de la región. Además, destacó que las excursiones incluyen destinos como el Fiordo Parry, Bahía Jackson, Laguna Encantada y la ruta Yendegaia, junto con la observación de fauna característica de la Patagonia, como pingüinos rey, elefantes marinos y aves marinas.


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