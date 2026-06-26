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26 de junio de 2026

COMIENZA RETIRO DE INVITACIONES PARA CONCIERTO DE LA DESTACADA PIANISTA ALEMANA BEATRICE BERTHOLD

​La comunidad podrá acceder gratuitamente a las entradas desde mañana viernes para asistir al recital que abrirá una nueva etapa de la Cartelera de Piano 2026 en el Teatro Municipal José Bohr.

CARTELERA DE PIANO (1)

Desde este viernes 26 de junio, la Municipalidad de Punta Arenas iniciará la entrega gratuita de invitaciones para el concierto de la reconocida pianista alemana Beatrice Berthold, quien se presentará el próximo miércoles 1 de julio, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal José Bohr, dando continuidad a la Cartelera de Piano 2026, iniciativa que reunirá durante el segundo semestre a destacados intérpretes nacionales e internacionales.

Las invitaciones podrán retirarse mañana viernes entre las 15:00 y las 17:00 horas en Unimarc sur y entre las 15:00 y las 19:00 horas en el Teatro Municipal. Debido al feriado del 29 de junio, la entrega continuará el martes 30, exclusivamente en el Teatro Municipal, en el mismo horario. Cada persona podrá retirar un máximo de dos entradas.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta programación consolida el compromiso del municipio con el desarrollo cultural de la ciudad y con la puesta en valor del piano de concierto C. Bechstein D-282. "Esta cartelera complementa nuestra programación cultural. Ya hemos tenido dos grandes conciertos de piano y existe un compromiso permanente con este instrumento, que le ha dado una vida especial a las actividades culturales de nuestra ciudad. Por eso queremos invitar a toda la comunidad a acompañarnos este 1 de julio para disfrutar de una pianista alemana de primer nivel, distinguida con importantes reconocimientos internacionales y con una trayectoria que la ha llevado a los principales escenarios del mundo", señaló el jefe comunal.

Radonich agregó que el ciclo continuará durante el segundo semestre con presentaciones de la pianista Dafna Barenboim y la violonchelista Elisa R. Sádaba, el regreso de la soprano Verónica Villarroel a Punta Arenas, el recital del pianista chileno Pablo Bendersky y el cierre de temporada a cargo de Felipe Browne, uno de los principales exponentes del piano nacional. "Le hemos dado vida a este piano con artistas de renombre, tanto chilenos como extranjeros, incorporando además otras disciplinas como el canto lírico y el violonchelo. Esperamos que el público siga respondiendo con el entusiasmo que ha demostrado hasta ahora, porque hoy nuestra ciudad cuenta con el mejor piano del sur del mundo", afirmó.

Por su parte, la encargada de Cultura de la Municipalidad de Punta Arenas, Maribel Valle, resaltó la calidad de los artistas que integran esta temporada e hizo un llamado a la comunidad a participar. "Esta Cartelera de Piano es un verdadero lujo. Reúne a destacados exponentes nacionales e internacionales que ofrecerán programas variados, siempre manteniendo la esencia de la música clásica, pero también acercando este repertorio a nuevos públicos. Invitamos a la comunidad a retirar sus entradas con anticipación y, especialmente en los conciertos de piano, a llegar de manera puntual, ya que una vez iniciado el espectáculo las puertas permanecerán cerradas. Además, pedimos respetar las normas del teatro: no ingresar alimentos, mantener los teléfonos celulares apagados y guardar silencio durante toda la presentación".

Beatrice Berthold es una de las principales representantes de la escena pianística alemana desde la década de 1990. Ha sido distinguida por el Consejo Nacional de Música de Alemania, obtuvo el Premio de la Crítica Discográfica Alemana e inauguró la serie de conciertos para piano y orquesta transmitida por la televisión pública alemana ARD en homenaje a Serguéi Rachmaninov. Este año también abrió la temporada de piano del Teatro Zoco de Santiago. En Punta Arenas presentará el recital "Pasión Iberoamericana", con obras de Enrique Granados, Joaquín Turina, Isaac Albéniz y Heitor Villa-Lobos.

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COMENZÓ LA ENTREGA DE KITS PARA EL CHAPUZÓN 2026 EN PUNTA ARENAS

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