GENDARMERÍA FORTALECE SALUD MENTAL DE SUS FUNCIONARIOS

Dirigido a integrantes de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) de Punta Arenas, la iniciativa tuvo como objetivo fortalecer habilidades clave en equipos que cumplen funciones críticas y de alta exigencia, particularmente en contextos asociados a la custodia de personas privadas de libertad en tránsito, que por ejemplo son trasladadas a tribunales o a centros de salud, labor que implica altos niveles de estrés y riesgos para la salud mental.

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Por eso, y en el marco del Plan Anual de Salud Mental dispuesto por Gendarmería de Chile, y que recientemente se llevó a cabo gracias a la coordinación de la dupla psicosocial de la dirección regional de la institución en Magallanes, se pudo contar con la participación del 100% del personal de la USEP, hecho que fue posible gracias a las medidas dispuestas para cubrir las funciones operativas cotidianas de los integrantes de esta unidad, permitiendo así la continuidad de los servicios que prestan.

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El taller fue ampliamente valorado por los participantes, quienes destacaron la entrega de herramientas prácticas para enfrentar situaciones complejas en el ejercicio de sus funciones.

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El director regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Campusano Yáñez, informó que estos talleres continuarán durante el año, considerando nuevas capacitaciones segmentadas según estamentos, con el fin de fortalecer de manera continua el bienestar laboral del personal penitenciario.

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Promover el bienestar psicológico no solo protege la integridad y calidad de vida del personal, sino que además fortalece su capacidad de actuar con profesionalismo, equilibrio y respeto por la dignidad de las personas bajo su custodia. En este sentido, invertir en salud mental se traduce en equipos más cohesionados, resilientes y preparados, impactando directamente en la seguridad, la eficiencia del servicio penitenciario y el cumplimiento de los estándares que el Estado exige a la institución.