Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

24 de junio de 2026

GENDARMERÍA FORTALECE SALUD MENTAL DE SUS FUNCIONARIOS

​A través de una capacitación que potencia la capacidad de resolver conflictos y prevenir conductas violentas en el personal de la USEP.

gendarmeriasaludfuncionarios
Dirigido a integrantes de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) de Punta Arenas, la iniciativa tuvo como objetivo fortalecer habilidades clave en equipos que cumplen funciones críticas y de alta exigencia, particularmente en contextos asociados a la custodia de personas privadas de libertad en tránsito, que por ejemplo son trasladadas a tribunales o a centros de salud, labor que implica altos niveles de estrés y riesgos para la salud mental.
Por eso, y en el marco del Plan Anual de Salud Mental dispuesto por Gendarmería de Chile, y que recientemente se llevó a cabo gracias a la coordinación de la dupla psicosocial de la dirección regional de la institución en Magallanes, se pudo contar con la participación del 100% del personal de la USEP, hecho que fue posible gracias a las medidas dispuestas para cubrir las funciones operativas cotidianas de los integrantes de esta unidad, permitiendo así la continuidad de los servicios que prestan.

El taller fue ampliamente valorado por los participantes, quienes destacaron la entrega de herramientas prácticas para enfrentar situaciones complejas en el ejercicio de sus funciones.

El director regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Campusano Yáñez, informó que estos talleres continuarán durante el año, considerando nuevas capacitaciones segmentadas según estamentos, con el fin de fortalecer de manera continua el bienestar laboral del personal penitenciario.

Promover el bienestar psicológico no solo protege la integridad y calidad de vida del personal, sino que además fortalece su capacidad de actuar con profesionalismo, equilibrio y respeto por la dignidad de las personas bajo su custodia. En este sentido, invertir en salud mental se traduce en equipos más cohesionados, resilientes y preparados, impactando directamente en la seguridad, la eficiencia del servicio penitenciario y el cumplimiento de los estándares que el Estado exige a la institución.
Gobierno en Terreno TDF Salud Mental 2

GOBIERNO EN TERRENO REUNIÓ A ESTUDIANTES DE PORVENIR EN JORNADA ENFOCADA EN SALUD MENTAL Y BIENESTAR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

40% DE AVANCE REGISTRA CONSTRUCCIÓN DE CALLE EL OVEJERO

Leer Más

La obra vial de 535 metros de extensión desarrollada por el Minvu con financiamiento del Gobierno Regional, conecta la trama urbana de la capital regional en sentido poniente oriente, entregando una solución definitiva mediante el atravieso del estero Llau Llau.

La obra vial de 535 metros de extensión desarrollada por el Minvu con financiamiento del Gobierno Regional, conecta la trama urbana de la capital regional en sentido poniente oriente, entregando una solución definitiva mediante el atravieso del estero Llau Llau.

calleovejero
nuestrospodcast
goremejorasescespaña

SALMODUCTO EN NATALES: UN NUEVO PROYECTO BUSCA ABRIRSE PASO EN MAGALLANES

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
inmigrantes croata - consejo de monumentos nacionales de chile

VIDEO SOBRE EL MONUMENTO CROATA DE PUNTA ARENAS REVELA SU VÍNCULO CON LA HISTORIA DEL BRUTALISMO EUROPEO

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
ballenavarada

SERNAPESCA ASISTE CON ESPECIALISTAS A REGISTRO Y TOMA DE MUESTRAS DE BALLENA VARADA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
BANNER CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
furgo

COSECHA EN PLENO INVIERNO: UN FURGÓN NUEVO Y LA APUESTA QUE CAMBIÓ LA TEMPORADA EN PUERTO NATALES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250