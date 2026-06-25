FUNCIONARIOS DE SALUD MAGALLANES APORTARON SU GOTA DE HUMANIDAD

En el marco del Mes del Donante de Sangre, funcionarios y funcionarias de la Dirección del Servicio de Salud Magallanes se sumaron a la campaña “Aporta tu gota de humanidad”, a través de la primera colecta móvil efectuada en el organismo sanitario por parte del equipo de Banco de Sangre del Hospital Clínico de Magallanes.



La jornada, realizada en modalidad matinal, registró 22 personas atendidas y 18 donaciones efectivas, contribuyendo a fomentar la cultura del altruismo entre el personal de salud y a facilitar el acceso a la donación. Macarena Soto, tecnóloga médica y profesional a cargo de la actividad, destacó la importancia de acercar el servicio a la comunidad. “Actualmente tenemos la capacidad de poder movernos hacia la comunidad, así que invitamos a todas las empresas, a todos los servicios y comunidad en general para que nos contacten y así, nosotros podamos ir a sus lugares de trabajo, a sus juntas de vecinos para realizar colectas de sangre y aumentar la cantidad de nuestros donantes altruistas”, indicó la profesional.



Recordar que la sangre no se fabrica, solo se dona, por eso la importancia de alcanzar un mayor numero de donantes altruistas, a la vez de fidelizar a los mismos.



Para Sandra Soto, tecnóloga médica del mamógrafo móvil, la donación no es ajena, de hecho, esta fue su tercera donación. “No me dolió, no me sentí mal y la causa es super bonita porque por una unidad de sangre, se pueden salvar hasta 3 vidas, así que es maravilloso”, dijo.



En cambio, para Javier Benavidez, funcionario de Subdirección de Gestión de Personas, esta fue su primera donación, por lo que estaba un poco nervioso. “Fue la primera vez, y fue un poco más complicado ya que no me gustan mucho las agujas, así que fue algo distinto, pero quería ayudar y aportar a quienes lo necesitan; además la experiencia es bastante buena, no es invasiva y es bastante rápida”.



Consignar que, para agendar cupo de donación o interés por colecta móvil, los interesados deben llamar al fono 61 2 293 425 o al celular +56 9 3941 9804, o dirigirse directamente al centro de salud de lunes a jueves en horario de 08.00 a 16.30 horas y los días viernes de 08.00 a 15.30 horas.



Requisitos para donar:

• Tener entre 17 años y 60 años. Si es donante habitual hasta los 65 años.

• Pesar mínimo 50 kilos.

• Presentar cédula de identidad, licencia de conducir o pase escolar.

• Haber ingerido alimentos en las últimas 5 horas.

• haber dormido mínimo 5 horas la noche previa (o durante el día en salientes de turno).

• Desde la última donación deben haber transcurrido 3 meses en caso de los hombres y 4 meses en caso de mujeres.



