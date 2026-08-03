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3 de agosto de 2026

VERÓNICA YÁÑEZ DEJA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD MAGALLANES TRAS DECISIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD

La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó que la decisión responde a razones de pérdida de confianza y confirmó un nuevo esquema de subrogancias para asegurar la continuidad de la gestión.

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El Gobierno solicitó la renuncia de la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, decisión que fue comunicada este lunes por la Subsecretaría de Redes Asistenciales a través de una declaración pública. Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Salud, la medida responde a "razones de pérdida de confianza".

El anuncio fue dado a conocer junto con otros cambios en la estructura de la red pública de salud del país, entre ellos la salida del director del Servicio de Salud Metropolitano Sur y una modificación en el orden de subrogancia del Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota.

En el comunicado oficial, la Subsecretaría de Redes Asistenciales explicó que las decisiones buscan asegurar la continuidad de la gestión y fortalecer la conducción de la red asistencial, garantizando el normal funcionamiento de los establecimientos de salud.

Asimismo, la autoridad agradeció "el compromiso y el trabajo desarrollado por las autoridades salientes durante el ejercicio de sus funciones", destacando el aporte realizado durante su gestión.

El organismo también reafirmó el compromiso del Ejecutivo con el fortalecimiento de la red pública de salud, señalando que continuará impulsando una gestión "más eficiente, oportuna y centrada en las personas", con el propósito de que los recursos lleguen donde más se necesitan y los pacientes reciban una atención de mejor calidad y en tiempos oportunos.

Tras la salida de Verónica Yáñez, el nuevo esquema de subrogancias en Magallanes establece que Ricardo Contreras, quien hasta ahora se desempeñaba como director del Hospital Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro, asumirá como director subrogante del Servicio de Salud Magallanes.

En paralelo, la dirección subrogante del principal recinto hospitalario de la región quedará a cargo de Francisca Sanfuentes, medida que busca garantizar la continuidad de la gestión clínica y administrativa del establecimiento.

La reestructuración de la conducción de la red asistencial regional ocurre en un momento especialmente relevante para el sistema público de salud, marcado por el desarrollo de la campaña de invierno, los esfuerzos para reducir las listas de espera y el avance de distintas iniciativas destinadas a fortalecer la infraestructura hospitalaria en Magallanes.


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