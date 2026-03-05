SERVICIO DE SALUD FORTALECE ACCESIBILIDAD EN APS CON INCORPORACIÓN DE CECOSF FORTALECIENDO VIDAS A TELESALUD

El Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) Fortaleciendo Vidas de Punta Arenas se convirtió en el cuarto establecimiento de Atención Primaria de Salud (APS) de la capital regional en sumarse a la estrategia TELESALUD, plataforma digital de fácil acceso y uso, que permite a las y los vecinos solicitar atenciones desde sus hogares, a través de su teléfono inteligente o computador.



La iniciativa del Ministerio de Salud y ejecutada a través del Servicio de Salud Magallanes, busca fortalecer la oportunidad y equidad en el acceso a la salud, priorizando las solicitudes de atención según el nivel de riesgo y las necesidades específicas de cada persona, siendo presentada en actividad con participación de Elena Blackwood, secretaria general de la Corporación Municipal de Punta Arenas y Víctor Fuentes, jefe área salud CORMUPA.



Para la comunidad del sector Archipiélago de Chiloé, la incorporación de TELESALUD representa un avance significativo. “Es una excelente iniciativa, nosotros la estábamos esperando y ya habíamos escuchado sobre TELESALUD. Es muy conveniente, un gran aporte para el CECOSF”, señaló Celia González, presidenta del Consejo de Desarrollo Local del establecimiento.



El entusiasmo también se vive al interior del equipo de salud. La enfermera y coordinadora del CECOSF, Magdalena Saldivia, explicó que han diseñado una estrategia de acompañamiento digital para facilitar el uso de la plataforma. “Contaremos con un funcionario administrativo que, todas las mañanas, orientará a los usuarios con un dispositivo móvil, especialmente a quienes tienen mayores dificultades con la tecnología”.



Agregando la enfermera que, lo que buscan como establecimiento es, “acercar más las prestaciones a los usuarios, para que ellos puedan desde su casa agendar las horas, sobre todo para los pacientes crónicos que son activos en sus trabajos y que nos les sirve el horario que tenemos de atención, para los cuidadores de pacientes postrados o de aquellos que no pueden salir de su casa, la idea es que estas personas puedan acceder a la plataforma y de esta manera enviar su solicitud y nosotros dar la respuesta que necesitan”, sostuvo la coordinadora.



A nivel regional, la estrategia TELESALUD ya opera en los CESFAM Dr. Thomas Fenton, Dr. Juan Damianovic y Mateo Bencur de Punta Arenas, además del CESFAM Dr. Juan Lozic de Puerto Natales, acumulando más de 10 mil solicitudes, de las cuales un 23% se ha resuelto vía telefónica.



La directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, valoró la ampliación de la estrategia, destacando su impacto positivo en la calidad y oportunidad de acceso a la atención. “Estamos contentos porque esto lo que hace finalmente, es acerca la atención de salud a la población, sin necesidad de que ellos accedan físicamente a los centros de salud para solicitar sus horas”, enfatizó.



Asimismo, la autoridad informó que se proyecta extender TELESALUD a todos los establecimientos de la red durante el primer semestre del año, en atención a la llegada de recursos frescos. “Cabe mencionar que esta estrategia involucra recursos, (…) de momento con el CECOSF Fortaleciendo Vida, hemos implementado las estaciones de trabajo y los computadores a través de un programa de Atención Primaria APS, que ha significado la inversión de 4.5 millones de pesos para el desarrollo de esta actividad”, dijo.



Finalmente, cabe destacar que la estrategia TELESALUD, impulsada mediante el Proyecto de Apoyo a la Gestión Local (AGL) del Servicio de Salud Magallanes, constituye una herramienta resolutiva que promueve la eficiencia, reduce los tiempos de espera y entrega una atención más cercana e inclusiva para las y los usuarios del sistema público de salud.

