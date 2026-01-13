BANCO DE SANGRE DEL HCM ENFRENTA SEMANAS DE STOCK CRÍTICO Y REFUERZA LLAMADO A LA COMUNIDAD A DONAR

​El Banco de Sangre del Hospital Clínico de Magallanes (HCM) atraviesa actualmente un período de stock crítico, situación que se repite de manera estacional durante los meses de verano, debido a la disminución de donantes y al aumento sostenido de la demanda transfusional.



Así lo explicó la tecnóloga médica del HCM, Loreto Leiva, quien detalló que “desde diciembre hasta la fecha hemos tenido varias semanas de stock crítico. Estas fechas siempre son similares todos los años; diciembre, enero y febrero son un poquito complejos para nosotros, ya que hay muchos donantes que salen de la ciudad por vacaciones, y en diciembre también baja el stock producto de las fiestas y de que todos andamos un poquito más atareados”.



Si bien durante las últimas semanas se ha registrado un aumento en la concurrencia de donantes, este esfuerzo no ha sido suficiente para equilibrar la alta demanda. “Hemos logrado aumentar nuestra recurrencia de donantes, hemos tenido agenda llena, pero así como aumentan las donaciones también aumenta la demanda de sangre. Hemos tenido muchos pacientes con transfusión, por lo que no hemos logrado equiparar la demanda con la sangre que ha llegado”, explicó.



Frente a este escenario, desde el Banco de Sangre del HCM se ha reforzado el llamado a la comunidad magallánica a informarse, participar y sumarse activamente a la donación. “Invitamos a toda la comunidad magallánica a que, por favor, se acerque a donar. Si no ha donado antes, que se acerque a hacer las consultas. Puede realizarlas por teléfono, por WhatsApp, de la manera que más le acomode, pero por favor los invitamos a informarse e involucrarse más con la donación de sangre, porque hay muchos pacientes que la necesitan”, señaló la profesional.



Para facilitar el acceso a la información y el agendamiento de horas, el Banco de Sangre del HCM mantiene habilitado el WhatsApp +56 9 3941 9804, donde las personas pueden agendar hora para su donación y resolver dudas.



