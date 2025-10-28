Punta Arenas,
28 de octubre de 2025

TABSA REAFIRMA COMPROMISO CON LA SALUD FUEGUINA MEDIANTE CONVENIO CON HOSPITAL DE PORVENIR

Así lo destacó el Subgerente de Conectividad y Servicios al Cliente de TABSA, Sebastián Timis, quien explicó que este tipo de convenios se han mantenido durante ocho años vigentes con el ánimo que respaldar a las familias fueguinas.

Mediante la renovación de un convenio de cooperación suscrito entre TABSA y el Hospital Marco Chamorro de Porvenir, la empresa mantuvo el beneficio de cruce liberado a la ambulancia que presta servicios a este importante centro asistencial, como así también un cincuenta por ciento de descuento a los pacientes que requieren desplazarse hasta Punta Arenas por razones de salud.

Así lo destacó el Subgerente de Conectividad y Servicios al Cliente de TABSA, Sebastián Timis, quien explicó que este tipo de convenios se han mantenido durante ocho años vigentes con el ánimo que respaldar a las familias fueguinas.

"Sabemos que el aislamiento es un desafío permanente para las familias fueguinas, especialmente cuando se trata de temas de salud. Por eso, a través de este convenio queremos facilitar los traslados médicos y contribuir a que ningún paciente vea limitado su acceso a atención por razones de distancia o costo", enfatizó el ejecutivo.

Altayra Ferhmann, Directora Hospital Marco Chamorro, dijo que la renovación del convenio es "muy importante" porque permite el traslado de los pacientes, de carga y funcionarios en el caso que daban viajar hacia Punta Arenas.

"Para nosotros es indispensable poder asegurar el cupo de las ambulancias dentro del cruce marítimo y también las gestiones de nuestros equipos con el personal de TABSA ante alguna situación de salud en participar", expresó finalmente la Directora.


NUEVO SOCIO: SCANNER SUR SE SUMA A LA TARJETA PUNTA ARENAS

MUNICIPIO AVANZA EN EL MEJORAMIENTO DE 28 PLAZAS DE LA CIUDAD

​El proyecto, con una inversión superior a los $1.200 millones, contempla la recuperación de plazoletas en distintos puntos del sector sur y poniente de la ciudad.

​El proyecto, con una inversión superior a los $1.200 millones, contempla la recuperación de plazoletas en distintos puntos del sector sur y poniente de la ciudad.

FAMILIAS MAGALLÁNICAS Y TURISTAS DISFRUTARON DE LOS 80 AÑOS DEL PETRÓLEO EN MAGALLANES

DE URUGUAY A MAGALLANES: LA HISTORIA DE LAS ESTUDIANTES CHARRÚAS QUE ESTÁN SALVANDO OVEJAS EN LA PATAGONIA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

DEL ESCALOFRÍO DEL RADIOTEATRO A LOS TESOROS ABIERTOS: MAGALLANES VIVE UNA FIESTA PATRIMONIAL

