28 de octubre de 2025
TABSA REAFIRMA COMPROMISO CON LA SALUD FUEGUINA MEDIANTE CONVENIO CON HOSPITAL DE PORVENIR
Así lo destacó el Subgerente de Conectividad y Servicios al Cliente de TABSA, Sebastián Timis, quien explicó que este tipo de convenios se han mantenido durante ocho años vigentes con el ánimo que respaldar a las familias fueguinas.
Mediante la renovación de un convenio de cooperación suscrito entre TABSA y el Hospital Marco Chamorro de Porvenir, la empresa mantuvo el beneficio de cruce liberado a la ambulancia que presta servicios a este importante centro asistencial, como así también un cincuenta por ciento de descuento a los pacientes que requieren desplazarse hasta Punta Arenas por razones de salud.
"Sabemos que el aislamiento es un desafío permanente para las familias fueguinas, especialmente cuando se trata de temas de salud. Por eso, a través de este convenio queremos facilitar los traslados médicos y contribuir a que ningún paciente vea limitado su acceso a atención por razones de distancia o costo", enfatizó el ejecutivo.
Altayra Ferhmann, Directora Hospital Marco Chamorro, dijo que la renovación del convenio es "muy importante" porque permite el traslado de los pacientes, de carga y funcionarios en el caso que daban viajar hacia Punta Arenas.
"Para nosotros es indispensable poder asegurar el cupo de las ambulancias dentro del cruce marítimo y también las gestiones de nuestros equipos con el personal de TABSA ante alguna situación de salud en participar", expresó finalmente la Directora.
