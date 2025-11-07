TABSA Y ROTARY CLUB CELEBRAN A LOS MEJORES COMPAÑEROS 2025 CON NAVEGACIÓN POR LA BAHÍA DE PUNTA ARENAS

Con excelentes condiciones para la navegación, esta mañana, un grupo de 44 jóvenes estudiantes acompañados por su padres y profesores, disfrutaron de dos horas de navegación a bordo del ferry Pathagon de TABSA en el marco del cierre de la Semana de la Niñez 2025, actividad organizada por el Rotary Club de Punta Arenas.

Al mando del capitán Juan Velasquez, la embarcación cobijó a la delegación de 44 estudiantes quienes representaron a los Mejores Compañeros de sus establecimientos educacionales que este año incluyó a la Escuela Básica G-44 de Puerto Toro, el poblado más austral del mundo.

Junto a representantes de Rotary Club Punta Arenas, participó de esta actividad la Presidenta de la Semana de la Niñez 2025 y primera mujer en integrar esta prestigiosa organización en 97 años de existencia, Teresa Celedón.

"Ha sido muy gratificante, en los 44 colegios que hemos estado, lo que significa visibilizar esta etapa del ser humano que se prepara para ser un buen hombre en el futuro. Nos ha sorprendido la recepción de TABSA que, como empresa responsable con la comunidad, ha desplegado una gran recepción de esta actividad que tiene más de 80 años", agradeció Celedón.

Los estudiantes fueron recibidos con un regalo por parte de TABSA para luego posar junto al corpóreo de un pingüino que representa el servicio turístico que la compañía realiza hacia isla Magdalena donde se puede visitar el Monumento Natural Los Pingüinos.

Joaquín Ampuero de 8vo B del Colegio Alemán agradeció la oportunidad de navegar por el Estrecho de Magallanes "porque podemos observar la ciudad desde más cerca y desde el mar. Estoy muy contento de haber salido Mejor Compañero". En tanto, Martina Alvarado del 8vo A del Alemán explicó que ser elegida Mejor Compañera no es "suerte, es porque como tur eres porque sabes que ayudas a tus compañeros".

Martín Cárcamo del 8vo B de la Escuela Padre Alberto Hurtado manifestó que haber sido elegido Mejor Compañero "demuestra que soy una buena persona con los demás" y que le gustó "mucho navegar en el Pathagon".

Luis Ángel Lasco 5to básico B del Instituto Don Bosco dijo sentirse muy sorprendido "porque esperaba que otros compañeros fueran más reconocidos que yo, pero igual me tuvieron mucha confianza y votaron por mí".

Finalmente, el Subgerente de Conectividad y Servicios al Cliente de TABSA, Sebastián Timis, valoró la iniciativa del Rotary Club Punta Arenas "porque pone de relieve valores muy importantes de las personas que se deben desarrollar desde pequeños y por ello nos hemos asociado con esta noble institución con el propósito de brindar un merecido reconocimientos a los Mejores Compañeros de este 2025".

