MUNICIPALIDAD DESBARATÓ LOCAL CLANDESTINO EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS Y CURSA INFRACCIONES EN OPERATIVO NOCTURNO INTERSECTORIAL

Un amplio operativo nocturno de fiscalización, ejecutado por el municipio junto a la PDI, Carabineros, el Servicio de Impuestos Internos y Seguridad Pública, permitió desarticular un local clandestino en el sector céntrico de la ciudad, además de cursar infracciones a otros recintos nocturnos que incumplían la normativa vigente. El procedimiento, realizado cerca de las 3:00 de la madrugada, dejó como resultado un decomiso, diversas fiscalizaciones, un detenido y múltiples infracciones.

Durante la jornada se fiscalizó el local Eternity, donde se cursaron infracciones y, en el exterior del recinto, Carabineros detuvo a una persona que mantenía una orden de detención vigente. Asimismo, el local Coyote fue infraccionado por atender público fuera del horario permitido.

El decomiso se efectuó en el local “La Casona After Central”, ubicado en la intersección de Chiloé con Croacia, donde se constató la venta de alcohol sin patente comercial y el ejercicio de la actividad sin patente municipal. En el lugar se encontraban alrededor de 60 personas y se incautó una gran cantidad de bebidas alcohólicas, además de diversos equipos tecnológicos utilizados para el funcionamiento del recinto.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la relevancia del procedimiento y el trabajo municipal sostenido en el tiempo. “Este es un gran trabajo, porque no es fácil. En nuestra ciudad hay muchos after que pueden sonar como algo simpático de la vida nocturna, pero en realidad son lugares donde se cometen delitos y donde los jóvenes están en riesgo. Aquí se vende alcohol sin pagar impuestos, nadie sabe qué más se comercializa, y es un negocio totalmente ilícito. Además, generan ruido, molestias permanentes a los vecinos y una gran inseguridad, mientras otros locales cumplen la ley y pagan sus patentes”, señaló.

La autoridad comunal agregó que el hallazgo de sistemas de pago electrónico, seguridad e infraestructura refuerza la gravedad de la situación. “Por eso, como municipalidad, y considerando los múltiples delitos involucrados, que son complejos, vamos a presentar las acciones judiciales correspondientes, sin perjuicio de lo que realicen directamente Carabineros y la Fiscalía”, indicó, agradeciendo además la coordinación con la Dirección de Obras Municipales, el Servicio de Impuestos Internos, Seguridad Pública, la Fiscalía y las policías.

Por su parte, el director de Seguridad Pública, Carlos Sanhueza Schwarzenberg, informó que “este operativo tuvo muy buenos resultados porque partimos en un local ubicado en Martínez de Aldunate, donde Carabineros logró la detención de una persona que mantenía una orden vigente por el delito de robo. Posteriormente nos trasladamos al sector central y, en calle Chiloé, logramos ingresar a uno de estos locales clandestinos que estaba en funcionamiento. En ese lugar constatamos y fiscalizamos la venta ilegal de alcohol. Había alrededor de 60 personas, decomisamos el alcohol que se estaba vendiendo y también otros equipos tecnológicos asociados a esta fiesta que se estaba desarrollando”, detalló.

Entre los productos decomisados se contabilizaron más de un centenar de botellas de cerveza y licores como pisco, whisky, ron, gin y fernet, además de bebidas. Junto a ello, se incautaron especies como radios portátiles, cámaras de seguridad, máquinas para transacciones electrónicas, equipos de sonido e iluminación, un parlante, una caja fuerte y material promocional del local clandestino, evidenciando un sistema organizado de operación ilegal.

Finalmente, Radonich agradeció a los funcionarios municipales y realizó un llamado a los padres. “Quiero destacar el gran trabajo de nuestros funcionarios, que después de mucho tiempo han podido desbaratar un local clandestino muy bien equipado, que ha generado molestias a los vecinos del sector centro. Por eso, el rol de los padres es fundamental. Queremos que se pase bien, pero siempre con seguridad”, enfatizó.



