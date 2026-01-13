Punta Arenas,
13 de enero de 2026

TRES SUJETOS DETENIDOS POR HOMICIDIO FRUSTRADO A CARABINERO Y PORTE DE DROGA EN PUNTA ARENAS

El procedimiento se originó durante una fiscalización vehicular realizada por personal de la Sección Centauro.

detenidospuq12012026

Carabineros de la Sección Centauro detuvo a tres individuos adultos tras un procedimiento policial iniciado durante una fiscalización vehicular. De acuerdo con antecedentes institucionales, el conductor del automóvil intentó evadir el control retrocediendo el vehículo, maniobra que puso en riesgo la integridad de un funcionario policial que se encontraba de servicio, configurándose el delito de homicidio frustrado a carabinero. El uniformado no resultó con lesiones.

Luego de la acción, se efectuó un seguimiento controlado que permitió la detención del conductor y de los dos acompañantes. En el interior del vehículo, Carabineros incautó una bolsa con diversos envoltorios que contenían una sustancia vegetal atribuible preliminarmente a marihuana, además de teléfonos celulares, dinero en efectivo y el automóvil utilizado en el ilícito.

Los detenidos corresponden a tres hombres adultos, cuyas edades fluctúan entre los 19 y 21 años. La droga incautada arrojó un peso aproximado de 43 gramos. Los imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público y pasaron a control de detención.


marihuanapuq

CARABINEROS DESBARATA CULTIVO INDOOR DE CANNABIS EN EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

