Punta Arenas,
26 de diciembre de 2025

DETIENEN INGRESO DE COCAÍNA A MAGALLANES TRAS OPERATIVO POLICIAL EN PUNTA ARENAS: 6 KILOS DE DROGA AVALUADOS EN $120 MILLONES

​El cargamento, equivalente a más de $120 millones, era trasladado por un ciudadano colombiano en situación migratoria irregular.

drogaspuqcoca

Un operativo policial desarrollado en Punta Arenas permitió la incautación de 6 kilos de cocaína, avaluados en más de 120 millones de pesos, evitando así el ingreso de una importante cantidad de droga a la Región de Magallanes.

Desde la Fiscalía destacaron la relevancia del procedimiento, subrayando que el cargamento buscaba instalar una economía ilícita en la zona. En esa línea, el fiscal Felipe Aguirre señaló que el resultado del operativo representa un freno directo al narcotráfico regional.

“Es una economía ilícita que no entra en nuestra región ni en nuestros barrios”, afirmó.

El persecutor también hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las herramientas de control, recordando el proyecto de control biométrico, actualmente rechazado por el Consejo Regional, el cual consideró clave para mejorar la persecución penal.

“Colabora enormemente en la persecución de estas personas que llegan a la región a cometer ilícitos”, sostuvo.

Por su parte, el jefe (S) de la Región Policial de Magallanes, prefecto Pablo Merino, explicó que la droga era transportada adosada al cuerpo de un ciudadano colombiano, mediante el uso de opioides enfajados, quien además se encontraba en situación migratoria irregular y mantenía una orden de detención vigente del Juzgado de Santiago.

“Esta modalidad debe encuadrarse dentro de una organización dedicada a cometer estos delitos. Estas personas cumplen un rol, pero forman parte de algo mucho más grande”, explicó Merino.

El imputado será formalizado por el delito de tráfico de drogas, sin descartarse que se sumen otros cargos conforme avance la investigación.


MUNICIPIO REFUERZA SEGURIDAD POR CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO

