6 de febrero de 2026
JAVIER ROMERO (P. REPUBLICANO): "EL PRESIDENTE NO ESTÁ DE ACUERDO EN QUE ALGUIEN QUE FUE ELEGIDO POPULARMENTE ASUMA UN CARGO NOMBRADO POR EL GOBIERNO"
Buenos días región
Durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Javier Romero, presidente regional del Partido Republicano, se refirió al proceso de designación de delegados presidenciales y secretarios regionales ministeriales, señalando que hasta ahora no existen definiciones oficiales por parte del Presidente de la República.
Romero indicó que el anuncio de los cargos debió postergarse, ya que José Antonio Kast, se encontraba en una gira por distintos países de Latinoamérica y Europa, y se espera que regrese a Chile durante este fin de semana.
En la conversación, Romero señaló que, a su entender, el Presidente no estaría de acuerdo en que una persona elegida por votación popular deje su cargo para asumir funciones dentro del gobierno.
Finalmente, el dirigente señaló que esperan que las definiciones se concreten en los próximos días, con el objetivo de facilitar un adecuado proceso de instalación y traspaso de las nuevas autoridades en Magallanes.
Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.
