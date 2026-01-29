Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

29 de enero de 2026

DIPUTADO ELECTO ALEJANDRO RIQUELME VALORA NOMBRAMIENTOS DEL GABINETE DE KAST “TENEMOS QUE SACAR A CHILE DE ESTE ESTANCAMIENTO ECONÓMICO”

Buenos días región.

ariquelmeducci

El diputado electo por Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, conversó esta mañana con la ciudadanía en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde se refirió al gabinete del presidente electo José Antonio Kast y a las expectativas frente al nombramiento de las futuras autoridades tanto a nivel central como regional.

En ese contexto, Riquelme sostuvo que “se están cayendo las chapas y mentiras que se levantaron todo este tiempo durante la campaña de JAK, cuando un gobierno ganaba empezaba a distribuir los ministerios en base a los partidos que apoyaron las campañas”, destacando que el mandatario electo ha dado una señal distinta en la conformación de su equipo ministerial.

El diputado electo valoró que Kast haya marcado un gesto diferenciador al nombrar a gente del ámbito privado, del mundo empresarial, de algunas otras militancias políticas, subrayando que el foco del nuevo gobierno estará puesto en reactivar la economía del país. En esa línea, afirmó que “tenemos que sacar a Chile de este estancamiento económico”.

Respecto a los nombramientos que aún restan por definirse, especialmente a nivel de subsecretarías y secretarías regionales ministeriales, Riquelme indicó que “acá van a estar los mejores, los profesionales, capaz alguno del mundo político”, proyectando que el gobierno de José Antonio Kast buscará conformar equipos de alto nivel técnico en las regiones.

Finalmente, el diputado electo enfatizó que el próximo gobierno apunta a consolidar una administración basada en capacidades y experiencia, señalando que se espera un trabajo con “equipos de excelencia” para enfrentar los desafíos del país y de Magallanes en los próximos años.


fenprussmagallanessm

FENPRUSS MAGALLANES Y DIRECTORA DEL SERVICIO DE SALUD AVANZAN EN AGENDA GREMIAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

HASTA EL 4 DE FEBRERO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

Leer Más

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

IO 4
nuestrospodcast
marearoja

SEREMI DE SALUD REFUERZA LLAMADO AL AUTOCUIDADO ANTE ALTOS NIVELES DE MAREA ROJA EN ÚLTIMA ESPERANZA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
ariquelmeducci

DIPUTADO ELECTO ALEJANDRO RIQUELME VALORA NOMBRAMIENTOS DEL GABINETE DE KAST “TENEMOS QUE SACAR A CHILE DE ESTE ESTANCAMIENTO ECONÓMICO”

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Encuentro CORPOS Valdivia 3

CORMAG EXPONE AVANCES DE SU INSTALACIÓN Y CARTERA DE INVERSIONES EN ENCUENTRO NACIONAL SOBRE DESCENTRALIZACIÓN

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
grtehifmagallanes

HIF MAGALLANES PRESENTA LOGROS EN FORMACIÓN ESTUDIANTIL, MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ALIANZA CON ANTARCTICA21