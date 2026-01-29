DIPUTADO ELECTO ALEJANDRO RIQUELME VALORA NOMBRAMIENTOS DEL GABINETE DE KAST “TENEMOS QUE SACAR A CHILE DE ESTE ESTANCAMIENTO ECONÓMICO”

El diputado electo por Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, conversó esta mañana con la ciudadanía en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde se refirió al gabinete del presidente electo José Antonio Kast y a las expectativas frente al nombramiento de las futuras autoridades tanto a nivel central como regional.

En ese contexto, Riquelme sostuvo que “se están cayendo las chapas y mentiras que se levantaron todo este tiempo durante la campaña de JAK, cuando un gobierno ganaba empezaba a distribuir los ministerios en base a los partidos que apoyaron las campañas”, destacando que el mandatario electo ha dado una señal distinta en la conformación de su equipo ministerial.

El diputado electo valoró que Kast haya marcado un gesto diferenciador al nombrar a gente del ámbito privado, del mundo empresarial, de algunas otras militancias políticas, subrayando que el foco del nuevo gobierno estará puesto en reactivar la economía del país. En esa línea, afirmó que “tenemos que sacar a Chile de este estancamiento económico”.

Respecto a los nombramientos que aún restan por definirse, especialmente a nivel de subsecretarías y secretarías regionales ministeriales, Riquelme indicó que “acá van a estar los mejores, los profesionales, capaz alguno del mundo político”, proyectando que el gobierno de José Antonio Kast buscará conformar equipos de alto nivel técnico en las regiones.

Finalmente, el diputado electo enfatizó que el próximo gobierno apunta a consolidar una administración basada en capacidades y experiencia, señalando que se espera un trabajo con “equipos de excelencia” para enfrentar los desafíos del país y de Magallanes en los próximos años.

