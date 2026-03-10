“CHILE AVANZÓ CON TODAS”: MAGALLANES CONMEMORÓ EL 8M DESTACANDO AVANCES EN DERECHOS DE LAS MUJERES Y EL APORTE DE LIDERESAS REGIONALES

Con un mensaje de reconocimiento, reflexión y proyección hacia el futuro, autoridades regionales, dirigentas sociales, estudiantes y organizaciones de mujeres participaron este lunes en el Acto Oficial Regional de Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, realizado en el Liceo Sara Braun de Punta Arenas.



La actividad, organizada por la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, se desarrolló bajo el lema “Chile Avanzó con Todas”, destacando los principales avances impulsados en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres durante el período 2022–2026, en el marco del cierre del gobierno del Presidente Gabriel Boric.



La jornada reunió a autoridades regionales, estudiantes, dirigentas sociales, organizaciones feministas, integrantes del programa Formar para Incidir y representantes de diversas mesas regionales temáticas, como Mujer y Pesca, Mujer Rural, Cuidadoras, Mujer Migrante y Prevención de Violencia, entre otras.



El Delegado Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Ruiz Pivcevic, destacó el significado de esta conmemoración, señalando que se trata de una instancia para valorar el trabajo colectivo que ha permitido avanzar en mayor igualdad para las mujeres del país. “Esta conmemoración tiene un significado especial. A pocos días del traspaso de gobierno, queremos agradecer profundamente a las mujeres de Magallanes, a las organizaciones sociales y a las dirigentas que han trabajado para avanzar en más derechos, más igualdad y una vida libre de violencia”, enfatizó el Delegado.



“Los avances de estos años son fruto de un esfuerzo colectivo que pertenece a la ciudadanía y que esperamos siga proyectándose hacia el futuro”, señaló, agregando que “En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer quisimos reconocer a ocho mujeres de nuestra región, pero sobre todo destacar que los avances logrados en derechos han sido fruto de la organización y la lucha de mujeres durante décadas. Como Gobierno del Presidente Gabriel Boric hemos impulsado medidas concretas: la implementación de la ley integral para erradicar la violencia contra las mujeres, nuevos espacios de atención especializada en Punta Arenas, la renovación del Centro de las Mujeres en Porvenir y proyectos en Puerto Natales para apoyar a víctimas en distintos puntos de la región.



También avanzamos con políticas como el Sistema Nacional de Cuidados y la Ley de Responsabilidad Parental, conocida como “Papito Corazón”, que en Magallanes ya ha permitido emitir órdenes de pago por más de 10 mil millones de pesos. Sabemos que aún queda mucho por avanzar, pero seguiremos fortaleciendo estos derechos para construir un país más justo y solidario”, resaltó Ruiz Pivcevic.



Durante la ceremonia también se realizó el reconocimiento a ocho Mujeres Destacadas de Magallanes 2026, quienes han sobresalido por su liderazgo, compromiso social y aporte al desarrollo de sus comunidades: Alicia Andrea Cid Cárdenas, Sandra Tamara Leiva Ampuero, Karolin Rossana Núñez Sánchez, María Francisca Possel González, Catalina Rivera Cárdenas, Mónica Alejandra Liendo Aguilar, Blanca Inés Gálvez Rivera y Constanza Jiménez Contreras.



Este reconocimiento busca relevar el trabajo silencioso y perseverante de mujeres que, desde distintos ámbitos sociales, culturales y comunitarios, contribuyen al desarrollo de la región. Sus historias representan el esfuerzo y la dedicación de miles de mujeres magallánicas que día a día sostienen sus comunidades, organizaciones y familias, fortaleciendo el tejido social del territorio.



La Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, destacó que esta conmemoración también permitió realizar un balance de los avances alcanzados durante los últimos años en materia de políticas públicas con enfoque de género. “Hoy conmemoramos el 8M poniendo en valor avances concretos que han impactado en la vida de las mujeres, como la Ley Integral contra la Violencia de Género, la implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, conocida como Ley Papito Corazón, o la ampliación de programas de apoyo y autonomía económica. Estos avances han sido posibles gracias al trabajo del Estado, pero también al impulso permanente de las organizaciones de mujeres. Aún tenemos desafíos importantes, como avanzar hacia una ley de sala cuna universal que termine con la discriminación laboral hacia las mujeres y establezca una responsabilidad compartida.”, afirmó.



Entre los principales hitos impulsados durante el período 2022–2026 destacan la aprobación de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la ampliación de centros especializados en atención a víctimas de violencia de género, la implementación de la Ley Papito Corazón, avances en corresponsabilidad y conciliación laboral, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados, y medidas para mejorar el acceso a derechos sexuales y reproductivos.



En representación de las mujeres reconocidas, tres de las homenajeadas, valoraron el reconocimiento como un reflejo del trabajo que realizan miles de mujeres en la región.



Catalina Rivera, de ANECAP manifestó que “Este reconocimiento fue una sorpresa para mí, porque siempre he preferido trabajar de manera más silenciosa. Sin embargo, lo recibo con mucha gratitud hacia quienes pensaron en mí. Creo que el trabajo que hemos hecho durante años ha sido en beneficio de todas, porque aunque yo sea la cara visible, sin las socias no se logra nada.



Siempre busco reconocerlas y motivarlas a sentirse orgullosas de lo que hacemos, porque nuestro trabajo es digno y valioso. Juntas hemos alcanzado avances importantes, como mejores condiciones laborales, jornadas de 40 horas y mayor organización. Todo lo logrado ha sido gracias al esfuerzo colectivo de cada una”, expresó.



Por su parte, Alicia Cid Cárdenas, presidenta del Club de Leones Mujer Austral, compartió que “Recibir este reconocimiento en un día tan significativo fue muy especial, porque representa el trabajo de muchas mujeres. En nuestro club somos 19 socias que trabajamos codo a codo apoyándonos mutuamente. Nuestro foco está en generar conciencia sobre la detección temprana del cáncer en las mujeres y también en apoyar a niños con cáncer a través de campañas como la recolección de tapitas. Por eso este reconocimiento no es solo para mí, sino para todas las socias que día a día aportan con su compromiso y trabajo solidario”.



Asimismo, Sandra Leiva, profesora y participante del plan de alfabetización del Mineduc, indicó “Soy profesora básica jubilada y actualmente participo en el plan de alfabetización del Ministerio de Educación, un espacio que me permite seguir vinculada con la enseñanza. Esta nominación como Mujer Destacada surge también de mi trayectoria como militante del Partido Socialista y de mi trabajo gremial en el Colegio de Profesores, donde fui dirigente en distintas instancias.



Creo que es importante relevar el rol de los gremios, porque muchas veces no se dimensiona cuánto pueden aportar a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, especialmente de las mujeres profesoras”.



La conmemoración estuvo acompañada de diversas expresiones artísticas que relevaron la identidad cultural regional. La Academia de Danza Contemporánea Alejandra Villarroel y la cantante regional Dajana Scepanovic presentaron números especialmente preparados para la jornada, con el apoyo de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.



Asimismo, en el acceso del establecimiento se instaló una exposición pictórica de la agrupación de mujeres Matices, Punto de Cultura Comunitario conformado por más de quince mujeres —principalmente adultas mayores— quienes han desarrollado de manera autodidacta diversas técnicas artísticas inspiradas en la identidad y el paisaje de Magallanes.

La jornada concluyó con un llamado a cuidar, proyectar y profundizar los avances alcanzados en materia de igualdad de género, reafirmando que el progreso en derechos de las mujeres ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad civil.



“Chile avanzó con todas, y el desafío es seguir avanzando sin retroceder en los derechos de las mujeres”, fue uno de los mensajes centrales de la conmemoración.



