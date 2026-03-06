AVANCES Y CIFRAS HISTÓRICAS DE INVERSIÓN REGISTRÓ GESTIÓN DE GENDARMERÍA 2022-2026

Diversos avances en materia de reinserción, fruto de una mirada interinstitucional y una exitosa gestión, que permitió también la ejecución de una inversión histórica por más de 2 mil millones de pesos a nivel regional por parte de Gendarmería, tanto sectorial como regional, destacaron la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat Alvarado, y el Director Regional de Gendarmería, durante este periodo de gobierno 2022-2026.



Esta inédita disponibilidad de recursos que benefició a la institución carcelaria, fue atribuida a una nueva mirada, más integral, con mayor foco en los procesos de reinserción social, y que incorporó una reducción de la brecha de género y una apuesta por mejorar la calidad de vida en la población, además de una fuerte inversión en seguridad penitenciaria.



“En marzo del año 2025, cuando me nombraron como director regional de Magallanes, de inmediato me percaté del interés y disposición de la Seremi Michelle Peutat en los proyectos que estaban en marcha de Gendarmería, tanto los correspondientes al Gobierno Regional, como aquellos financiados con recursos sectoriales”, expresó el Director Regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Campusano Yáñez.



Al respecto, destacó el gran apoyo de la autoridad sectorial para poder ejecutar y finalizar aquellos proyectos que ya venían desde antes, “tales como la nueva red del gas del Complejo Penitenciario de Punta Arenas y la red contra incendios, entre otros, por mencionar los más relevantes, que requirieron de su alta capacidad de coordinación para poder ejecutarlos. Así pasó con todas las iniciativas de gran envergadura y que hoy vienen a fortalecer y a prestar una ayuda fundamental a la seguridad pública, para nuestros funcionarios y también para la población general”.



Como eslabón inicial de este legado, la Seremi destacó como innovación a nivel del servicio la construcción del módulo de intervención especializada en el Complejo Penitenciario (CP) de Punta Arenas, y que en abril de 2023 el entonces Ministro Luis Cordero pudo visitar junto al Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA) de que dispone dicha unidad, fruto de un trabajo en equipo que integró a funcionarios e internos con un alto grado de compromiso.



El 5 de enero de 2024, en el marco del plan de mejoramiento de las condiciones carcelarias de las mujeres privadas de libertad, se inauguraron las nuevas dependencias de la Sección Femenina del Complejo Penitenciario de Punta Arenas. Las obras consideraron talleres laborales para imputadas y condenadas; ampliación de la Sección Juvenil; remodelación de la Zona Materno Infantil; Mejoramiento y Normalización del Área de Imputadas y Condenadas; y Obras generales en la Unidad Psiquiátrica Forense Hospitalaria Intrapenitenciaria (UPFHI). El costo total de la inversión –con fondos del Gobierno Regional de Magallanes- ascendió a 732.986.378 pesos.



El Centro de Detención Preventiva (CDP) de Puerto Natales incorporó una sala de uso múltiple de 135 metros cuadrados, conjuntamente con la ampliación de su Sección Femenina, que se inauguró en marzo 2024, con una inversión sectorial de 30 millones de pesos.



Asimismo, dicha unidad penal fue dotada de un nuevo sistema de calefacción, siendo esta obra inaugurada en marzo de 2024. Su inversión (sectorial) ascendió a 340 millones de pesos, alimentando una superficie de 1.500 metros cuadrados. De hecho, Gendarmería debió trasladar en enero de ese año a toda la población penal de Natales a Punta Arenas, logrando su ejecución en tiempo récord.



En otro orden, con recursos propios el Centro de Educación y Trabajo (CET) Cerrado del CP de Punta Arenas incorporó en diciembre de 2024 un nuevo vehículo para el traslado y distribución de trabajos confeccionados por las personas privadas de libertad, en apoyo a la reinserción y para visibilizar el trabajo que realizan en mueblería.



Asimismo, la panadería del CET Semi Abierto del CP, que brinda ocupación a siete internos, cuenta desde marzo de 2025 con un monitor en panificación, Germán Hernández Guerrero, en procura de mejorar la calidad, textura y sabor de su producto, el cual distribuyen a establecimientos educacionales y al interior de la institución penitenciaria. A ello se sumó la compra de una máquina amasadora por 4 millones de pesos, financiada con recursos cogenerados por el propio CET.



Una histórica inversión permitió inaugurar el 23 de enero de 2026 la nueva red de gas del Complejo Penitenciario de Punta Arenas. La iniciativa comenzó su ejecución en marzo de 2025, a cargo de la empresa Elenec y contó con financiamiento sectorial, adjudicándose por un monto de 272 millones 236 mil 075 pesos. Gracias a esta cuantiosa y estratégica inversión, el CP de Punta Arenas es hoy la única cárcel de Chile con certificación de Sello Verde.



En paralelo, el CP de Punta Arenas se apresta a la recepción final este mes de una anhelado sistema o red de protección contra incendios, inversión con recursos de Gendarmería que asciende a 684 millones de pesos, y cuyas obras están a cargo de la empresa regional Ingepa.



Todo ello suma más de 2 mil millones de pesos invertidos entre 2022 y 2026, con el financiamiento de proyectos de envergadura que apuntaban a necesidades esenciales de operatividad, y cuyo impacto al término del periodo se traduce en recintos carcelarios con espacios óptimos en materia de seguridad, calefacción y rehabilitación, favoreciendo un óptimo desarrollo de la función penitenciaria a nivel regional.

