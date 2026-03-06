AUSTRO CHILE LANZA RENOVADA PLATAFORMA DIGITAL PARA DIFUNDIR EL TURISMO REGIONAL

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la gerenta de Austro Chile, Daniela Rodríguez Crema, conversó sobre diversas iniciativas orientadas a fortalecer la difusión del turismo en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, destacando la invitación a la comunidad a seguir el programa radial “Patagonia On Tour” y la reciente presentación de la nueva plataforma web de la asociación gremial.

Durante la conversación, Rodríguez Crema invitó a la audiencia a conocer y seguir el programa “Patagonia On Tour”, espacio radial conducido por Sara Adema Yusta y Daniela Rodríguez Crema, gerentes de HYST y Austro Chile, respectivamente, quienes conectan el mundo del turismo con la comunidad magallánica desde una perspectiva clara, informada y cercana. El programa se emite semanalmente todos los miércoles entre las 16:00 y 17:00 horas a través de Polar Comunicaciones.

“Patagonia On Tour” es una iniciativa impulsada por dos asociaciones gremiales del turismo que busca acercar esta actividad a la ciudadanía y relevar su impacto como motor de desarrollo, identidad y conservación en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. A través de este espacio radial se abordan distintos temas vinculados al sector, permitiendo difundir proyectos, experiencias y desafíos que enfrenta la industria turística en el territorio.

En la instancia también se destacó el lanzamiento de la nueva plataforma web de Austro Chile. La asociación gremial, que reúne a 53 socios entre operadores turísticos y empresas de logística y cuenta con más de 43 años de existencia, presentó el pasado 3 de marzo su renovado portal digital, orientado a dar a conocer las capacidades turísticas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El desarrollo de este nuevo sitio web contempló la incorporación de procesos de branding y marketing dirigidos especialmente al mercado existente en Brasil, configurando una plataforma que busca fortalecer la promoción del destino en el extranjero. El proyecto contó con el apoyo de los distintos miembros de Austro Chile, así como también de Sercotec y Sernatur.

Desde la asociación destacaron que esta herramienta permitirá visibilizar de mejor manera la oferta turística regional, facilitando el acceso a información sobre servicios, operadores y experiencias disponibles en uno de los destinos más atractivos del extremo sur del continente.





