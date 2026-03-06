Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

6 de marzo de 2026

CON ESPERANZA Y ESPÍRITU MISIONERO: IGLESIA DIOCESANA DE MAGALLANES INICIA EL AÑO PASTORAL 2026

En el inicio del Año Pastoral 2026, el obispo de Punta Arenas, Mons. Óscar Blanco Martínez, dirige una carta a toda la comunidad diocesana de Magallanes invitando a renovar la esperanza y el compromiso misionero.

iglesiamagallanes

Al iniciar el Año Pastoral 2026, el obispo Óscar Blanco, invita a toda la Iglesia diocesana de Magallanes a levantar la mirada con esperanza, recordando que la luz del Señor siempre amanece incluso en medio de las dificultades de nuestro tiempo. Desde esta certeza, la carta Pastoral nos anima a volver a lo esencial de la vida cristiana: la misión evangelizadora, vivida en comunión, participación y espíritu sinodal.

El documento también presenta la visita pastoral que se comenzará a preparar en la diócesis, como un tiempo de encuentro, escucha y renovación misionera para todas las comunidades. A la luz del Jubileo de la Esperanza y de la memoria agradecida de la historia eclesial en Magallanes, pronto a cumplir 80 años desde la creación de la Diócesis, se nos recuerda que somos peregrinos de esperanza llamados a la santidad, invitados a vivir con mayor profundidad la oración, la reconciliación y la caridad.

Con esta mirada confiada en el Señor y bajo la intercesión de la Virgen María, la carta pastoral convoca a toda la comunidad diocesana a caminar juntos con alegría, comunión y renovado ardor misionero.

Fuente: Departamento de comunicaciones Diócesis de Punta Arenas
Punta Arenas, 05-03-2026

marcoantoniopinto

DR. MARCO ANTONIO PINTO ABORDA EL ROL DE MAGALLANES COMO “LABORATORIO NATURAL” Y DESTACA HITO CIENTÍFICO PARA LA SALMONICULTURA REGIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO REFUERZA APOYO LABORAL ANTE ALZA DE DESOCUPACIÓN EN MAGALLANES

Leer Más

La Oficina de Intermediación Laboral mantiene atención diaria y adelantará feria de empleos para abril.

La Oficina de Intermediación Laboral mantiene atención diaria y adelantará feria de empleos para abril.

OMIL (1)
nuestrospodcast
MUJERES DESTACADAS (4)

MUNICIPIO ENTREGÓ RECONOCIMIENTO: CONOCE A LAS 24 MUJERES DESTACADAS DE PUNTA ARENAS

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
iglesiamagallanes

CON ESPERANZA Y ESPÍRITU MISIONERO: IGLESIA DIOCESANA DE MAGALLANES INICIA EL AÑO PASTORAL 2026

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
dppmagallanes

DELEGADO JOSÉ RUIZ PIVCEVIC ABORDA VISITA PRESIDENCIAL, EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO Y DESAFÍOS DEL HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
minenergiah2v

MINISTERIO DE ENERGÍA PRESENTA LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE HIDRÓGENO VERDE 2026-2030