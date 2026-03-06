CON ESPERANZA Y ESPÍRITU MISIONERO: IGLESIA DIOCESANA DE MAGALLANES INICIA EL AÑO PASTORAL 2026

​Al iniciar el Año Pastoral 2026, el obispo Óscar Blanco, invita a toda la Iglesia diocesana de Magallanes a levantar la mirada con esperanza, recordando que la luz del Señor siempre amanece incluso en medio de las dificultades de nuestro tiempo. Desde esta certeza, la carta Pastoral nos anima a volver a lo esencial de la vida cristiana: la misión evangelizadora, vivida en comunión, participación y espíritu sinodal.



​El documento también presenta la visita pastoral que se comenzará a preparar en la diócesis, como un tiempo de encuentro, escucha y renovación misionera para todas las comunidades. A la luz del Jubileo de la Esperanza y de la memoria agradecida de la historia eclesial en Magallanes, pronto a cumplir 80 años desde la creación de la Diócesis, se nos recuerda que somos peregrinos de esperanza llamados a la santidad, invitados a vivir con mayor profundidad la oración, la reconciliación y la caridad.



​Con esta mirada confiada en el Señor y bajo la intercesión de la Virgen María, la carta pastoral convoca a toda la comunidad diocesana a caminar juntos con alegría, comunión y renovado ardor misionero.



​Fuente: Departamento de comunicaciones Diócesis de Punta Arenas

​Punta Arenas, 05-03-2026

​

