DELEGACIÓN ANTÁRTICA REALIZA ÚLTIMO GOBIERNO EN TERRENO Y REPASA PRINCIPALES LOGROS DEL GOBIERNO DE GABRIEL BORIC EN CABO DE HORNOS

En conversación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, abordó una nutrida agenda de actividades desarrolladas en la zona más austral del país, además de repasar los principales avances del Gobierno en la Provincia Antártica Chilena.

Uno de los hitos recientes fue la realización del último “Gobierno en Terreno” de la administración del Presidente Gabriel Boric en Puerto Toro, instancia que contó con la participación y colaboración de diversas instituciones establecidas en la zona. En la actividad destacó el inicio de la campaña de vacunación e inmunización 2026 y la primera atención presencial de BancoEstado en el poblado más austral del mundo, acercando servicios esenciales a la comunidad.

Asimismo, la autoridad se refirió a la firma del primer Protocolo de Levantamiento, Conservación y Traslado de Fallecidos para la comuna de Cabo de Hornos. Este instrumento busca coordinar las acciones de las instituciones competentes ante la ocurrencia de hechos fatales en la Provincia Antártica Chilena que requieran procedimientos médico-legales para establecer la identidad del fallecido, la causa de muerte y la eventual participación de terceros, fortaleciendo así la respuesta institucional en un territorio de alta complejidad geográfica.

En otro ámbito, se conmemoró el cuarto aniversario del fallecimiento de Cristina Calderón Harban con una emotiva ceremonia en Bahía Mejillones. La actividad reunió a autoridades, familiares y a la comunidad de Puerto Williams, quienes recordaron el legado de la emblemática matriarca del Pueblo Yagán y su invaluable aporte a la cultura y memoria del territorio.

Durante la entrevista, Calisto también destacó avances vinculados al Plan de Emergencia Habitacional impulsado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, que a febrero de 2026 registraba un 97,7% de avance, con más de 247 mil viviendas terminadas o entregadas a nivel nacional y cuya continuidad fue asegurada hasta 2029. En la Provincia Antártica Chilena, en 2025 se inauguraron 23 viviendas del conjunto “Soberanía en el fin del mundo”, marcando la primera entrega en casi diez años, a lo que se suman otras 45 viviendas del proyecto “Altos del Cabo de Hornos”, actualmente en ejecución y próximas a ser entregadas.

En materia de seguridad pública, se destacó la puesta en marcha del Ministerio de Seguridad Pública el 1 de abril de 2025, estableciendo un nuevo marco institucional tras 18 años de espera. A nivel local, se han concretado avances como la instalación de la Fiscalía Local de Cabo de Hornos, decomisos de drogas trasladadas por vía marítima y aérea, financiamiento para el primer vehículo de patrullaje preventivo municipal, la implementación de un sistema de televigilancia en Puerto Williams, la incorporación de una lancha policial y dos buggies para la IV Comisaría de Carabineros, además de las proyecciones para instalar el primer cuartel de la Policía de Investigaciones en la capital provincial. También se reactivó la Mesa Policial Provincial, organizando campañas de fiscalización, seguridad nocturna, prevención del abigeato y difusión de canales de denuncia.

En infraestructura y conectividad, la delegada relevó el inicio de la red 5G en Puerto Williams, la inauguración de la nueva rampa en Puerto Navarino que permitió retomar los cruces marítimos internacionales con Ushuaia tras más de cuatro años, y la pavimentación de 9 mil metros cuadrados de calzadas y aceras en la capital provincial a través del programa Pavimentos Participativos. A ello se suma la inauguración del nuevo terminal del aeródromo Guardiamarina Zañartu, infraestructura portuaria, punto de posada para helicópteros y planta piezométrica en Puerto Toro.

En paralelo, continúan las obras de la Ruta Vicuña–Yendegaia, proyecto de 140 kilómetros del cual restan 29 por ejecutar y que permitirá reducir en 12 horas los tiempos de viaje entre Punta Arenas y Puerto Williams mediante una ruta bimodal. También se trabaja en la ampliación y mejoramiento del aeródromo Teniente Marsh en la Antártica, en el marco del Plan Aeropuertos para Chile 2025-2030.

Finalmente, se destacó el inicio de las obras de la segunda etapa del muelle multipropósito de Puerto Williams, la visita al terreno donde se construirá el futuro Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, la presentación de los diseños finales del mejoramiento del borde costero y la futura ruta que conectará Caleta Eugenia con Puerto Toro, iniciativas que buscan fortalecer el desarrollo y la calidad de vida en la Provincia Antártica Chilena.





