Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

5 de marzo de 2026

DE AISLAMIENTO EXTREMO A DESTINO ACCESIBLE: ASÍ CAMBIÓ LA ANTÁRTICA EN LA ERA DE LA CONECTIVIDAD

La periodista Paula Molina relató desde el continente blanco cómo la conectividad aérea ha transformado la llegada al territorio más extremo del planeta.

antartica

Estar en la Antártica ya no es la odisea de aislamiento absoluto de hace décadas. La periodista de Cooperativa Paula Molina relató desde allá cómo la conectividad ha transformado el continente más frío del mundo en un punto cada vez más accesible, eliminando incluso viejos requisitos médicos que parecían inamovibles.

"¿Quieren preguntarme si me tuve que sacar el apéndice para llegar a Antártica? Porque es lo que más me han preguntado. Esa es una de las cosas que ha cambiado. No tienes que retirar el apéndice para viajar porque la conexión es mucho más fluida", relató la conductora de Lo Que Queda del Día.

Esta fluidez se debe a la regularidad de los vuelos comerciales hacia la pista de Teniente Marsh, ubicado en la Isla Rey Jorge. Según explicó Paula, durante el verano las operaciones aumentan significativamente.

"Pueden ser hasta dos vuelos diarios y, si las condiciones lo permiten, hasta seis vuelos diarios. Y son vuelos comerciales. Son vuelos en los cuales puedes ver a Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones o Nicole Kidman, como veíamos, porque parte de esos pasajeros son turistas", destacó.

El sueño de la Feria Antártica Escolar (FAE)

Más allá de las celebridades, el foco de la expedición de este año es educativo. Un grupo de escolares de las regiones del Biobío y el Maule viajaron al territorio tras ganar la Feria Antártica Escolar (FAE), organizada por el Instituto Antártico Chileno (INACH).

Entre los jóvenes que viven esta experiencia de "un continente absolutamente extremo" se encuentran estudiantes del Colegio Almondale de Concepción, del Liceo Bicentenario de Cultura y Difusión Artística de Talca, y del Liceo Comercial.

"¿Te imaginas llegar a la Antártica con 17 o 18 años? Es absolutamente extraordinario. Y acompañarlos como Radio Cooperativa es muy impresionante. Están aquí, están abrigadísimos", relató Paula Molina, destacando que este hito de transmisión en vivo refuerza el compromiso de la radio con estar en todos los puntos del territorio nacional.

 Freysteinn G. Jonsson en Unsplash

Fuente: cooperativa.cl 

Carlos Moreno Meier

FALLECE DESTACADO CIENTÍFICO ANTÁRTICO CARLOS MORENO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA PRESENTACIÓN DE AVANCES EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Leer Más

​En su visita a la zona, el mandatario, acompañado de autoridades locales, recorrió el Muelle Mardones y conoció los avances en el ordenamiento del borde costero.

​En su visita a la zona, el mandatario, acompañado de autoridades locales, recorrió el Muelle Mardones y conoció los avances en el ordenamiento del borde costero.

boricmagallanes2026
nuestrospodcast
carabineros-patrulla-1200x630

DETIENEN A TURISTA FRANCÉS POR ENCENDER CIGARRILLO EN SECTOR NO HABILITADO DE TORRES DEL PAINE

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
antartica

DE AISLAMIENTO EXTREMO A DESTINO ACCESIBLE: ASÍ CAMBIÓ LA ANTÁRTICA EN LA ERA DE LA CONECTIVIDAD

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
mujeresedelmag

DIRIGENTAS VECINALES VISITAN CENTRAL TRES PUENTES DE EDELMAG

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
pinguinosdiegocanut

PREPARAN DOCUMENTAL QUE NARRA LA RESILIENCIA DEL PINGÜINO DE MAGALLANES EN LA PATAGONIA