DE AISLAMIENTO EXTREMO A DESTINO ACCESIBLE: ASÍ CAMBIÓ LA ANTÁRTICA EN LA ERA DE LA CONECTIVIDAD

Estar en la Antártica ya no es la odisea de aislamiento absoluto de hace décadas. La periodista de Cooperativa Paula Molina relató desde allá cómo la conectividad ha transformado el continente más frío del mundo en un punto cada vez más accesible, eliminando incluso viejos requisitos médicos que parecían inamovibles.

"¿Quieren preguntarme si me tuve que sacar el apéndice para llegar a Antártica? Porque es lo que más me han preguntado. Esa es una de las cosas que ha cambiado. No tienes que retirar el apéndice para viajar porque la conexión es mucho más fluida", relató la conductora de Lo Que Queda del Día.

Esta fluidez se debe a la regularidad de los vuelos comerciales hacia la pista de Teniente Marsh, ubicado en la Isla Rey Jorge. Según explicó Paula, durante el verano las operaciones aumentan significativamente.

"Pueden ser hasta dos vuelos diarios y, si las condiciones lo permiten, hasta seis vuelos diarios. Y son vuelos comerciales. Son vuelos en los cuales puedes ver a Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones o Nicole Kidman, como veíamos, porque parte de esos pasajeros son turistas", destacó.

El sueño de la Feria Antártica Escolar (FAE)

Más allá de las celebridades, el foco de la expedición de este año es educativo. Un grupo de escolares de las regiones del Biobío y el Maule viajaron al territorio tras ganar la Feria Antártica Escolar (FAE), organizada por el Instituto Antártico Chileno (INACH).

Entre los jóvenes que viven esta experiencia de "un continente absolutamente extremo" se encuentran estudiantes del Colegio Almondale de Concepción, del Liceo Bicentenario de Cultura y Difusión Artística de Talca, y del Liceo Comercial.

"¿Te imaginas llegar a la Antártica con 17 o 18 años? Es absolutamente extraordinario. Y acompañarlos como Radio Cooperativa es muy impresionante. Están aquí, están abrigadísimos", relató Paula Molina, destacando que este hito de transmisión en vivo refuerza el compromiso de la radio con estar en todos los puntos del territorio nacional.

