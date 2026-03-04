Punta Arenas,
4 de marzo de 2026

ESTUDIO ADVIERTE QUE LA COSTA DE LA ANTÁRTICA HA PERDIDO MÁS DE 12.800 KILÓMETROS DE HIELO EN TRES DÉCADAS

​El estudio evidencia un retroceso sostenido del hielo costero en la Antártica.

Antártica

Un reciente estudio liderado por la Universidad de California en Irvine reveló que la Antártica ha perdido más de 12.800 kilómetros cuadrados de costa cubierta por hielo entre 1992 y 2022, evidenciando un retroceso sostenido en distintas zonas del continente. 

El análisis, basado en imágenes satelitales, muestra que la Antártica Occidental concentra las mayores pérdidas, asociadas principalmente al calentamiento del océano. Según explican los investigadores, la pérdida neta de hielo costero es “significativa y sostenida en el tiempo”, lo que refleja un desequilibrio cada vez más marcado.

El glaciólogo Eric Rignot, autor principal del estudio, explicó que “la Antártica es como un globo: no está perforado por todas partes, pero donde lo está, el daño es profundo”.

Los expertos advierten que las plataformas de hielo cumplen un rol clave como barrera natural que frena el flujo de los glaciares hacia el mar. Su debilitamiento podría acelerar el aumento del nivel del mar a escala global, reforzando la preocupación científica sobre los efectos del cambio climático en las regiones polares. 

El estudio subraya la necesidad de mantener un monitoreo constante del hielo antártico, considerando su impacto directo en el equilibrio climático mundial y en las proyecciones futuras del nivel del mar.

Fuente: UC Irvine News

hielosantartica

PALEOBOTÁNICA: HAY FÓSILES IDÉNTICOS EN LA ANTÁRTICA Y LA PATAGONIA PORQUE ERAN PARTE DE GONDWANA

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL CONCRETA SU PROYECTO N°41 EN MAGALLANES CON LA ENTREGA DE 136 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El proyecto "Los Flamencos 1" consolida un nuevo barrio con estándares de integración urbana, equipamiento comunitario y eficiencia térmica, reafirmando el avance sostenido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región.

​El proyecto "Los Flamencos 1" consolida un nuevo barrio con estándares de integración urbana, equipamiento comunitario y eficiencia térmica, reafirmando el avance sostenido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región.

Peritajes Labocar, homicidio frustrado

LABOCAR INVESTIGA EN TERRENO HOMICIDIO FRUSTRADO CONTRA CARABINERO DE SERVICIO EN PUNTA ARENAS

servelvoto

corearecheta

RODOLFO ARECHETA PIDE QUE NUEVO GOBIERNO “HAGA CUMPLIR LA LEY” Y CUESTIONA RENDICIONES PENDIENTES EN EL GORE

