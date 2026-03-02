DPP ÚLTIMA ESPERANZA INICIA JORNADAS DE GOBIERNO EN TERRENO 2026 EN VILLA RENOVAL

​Con un conversatorio abordando las actualizaciones de las leyes laborales realizado por la Dirección del Trabajo y con la presencia de servicios públicos tales como Indap, SAG, Fonasa, Conaf y Departamento Social de la Delegación Presidencial, se dio inicio a las jornadas de Gobierno en Terreno en la provincia de Última Esperanza, ocasión que tuvo como sede la localidad rural de Villa Renoval, donde los vecinos pudieron informarse, realizar trámites y solicitudes.



Se trata de la primera actividad de Gobierno en Terreno de 2026, pero además es la última llevada a cabo en sectores rurales por la actual administración, dicha instancia fue liderada por el delegado presidencial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, quien señaló que “hemos tenido la oportunidad de conversar con los vecinos de Villa Renoval y llegamos hasta aquí porque comprendemos lo difícil que es vivir en sectores alejados donde los servicios públicos no siempre están presentes, pero en instancias como éstas, podemos acercarnos a ellos con la oferta programática que tenemos como Estado, pero al mismo tiempo poder conversar, dialogar y vernos a la cara para poder recoger sus inquietudes, requerimientos y las problemáticas que tengan, ese ha sido uno de los sellos que hemos querido plasmar todo este tiempo desde la Delegación Presidencial”.



Por su parte, el presidente de la junta de vecinos de Villa Renoval, Pablo Santibáñez, valoró este tipo de actividades con la comunidad manifestando que “esta jornada estuvo bastante buena, sobre todo la presentación de la Inspección del Trabajo (…) ya que la persona que vino nos dejó al día con lo que tiene que ver con las leyes laborales, así que en el aspecto informativo nos pareció muy bien”.



Asimismo, Santibáñez tuvo palabras para referirse a la gestión del delegado Guillermo Ruiz con la comunidad de la zona, al respecto señaló “también pudimos agradecer al delegado por ser una persona que ha participado en todos los adelantos que hemos tenido en la villa, los vecinos reconocieron que sea una persona de terreno y por lo mismo es que estamos muy conformes con su período como delegado y la forma de agradecerlo son estas instancias”.



Finalmente, la puesta en marcha de las jornadas de Gobierno en Terreno, y particularmente la desarrollada en Villa Renoval, permitió a los habitantes de esta zona, que se ubica aproximadamente a 64 km. de Natales, resolver dudas sobre beneficios disponibles y generar un espacio de diálogo con el delegado presidencial Guillermo Ruiz Santana, para abordar las necesidades locales.



