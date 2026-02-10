GOBIERNO NO LOGRÓ LA META DE REDUCIR A MENOS DE 200 DÍAS TIEMPOS DE LISTAS DE ESPERA, PERO MEDICIÓN ALCANZÓ LA CIFRA MÁS BAJA DESDE QUE HAY REGISTRO

Esta mañana la ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, presentaron las principales cifras respecto a las listas de espera del año 2025.

En términos generales, fue un balance positivo, ya que se dio a conocer que se lograron los tiempos de espera más bajos desde que existe registro de esta medición (2016), y hubo más gente que egresó de las listas de espera, en comparación a la que ingresó.

Sin embargo, siendo este el último balance de esta administración respecto a la glosa 6, el Gobierno no logró llegar a la meta prometida de reducir los tiempos de espera en menos de 200 días, aunque si se logró el objetivo en 14 servicios a lo largo del país en cuanto a consultas nuevas de especialidad, y siete en cuanto a intervenciones quirúrgicas.

Entre las principales cifras, el Ministerio destacó más de 2,7 millones de personas egresaron de la lista de espera no GES el 2025. Con ello, confirmaron que la mediana de espera fue la más baja desde que se creo el registro en 2016.

Además, destacaron que en 2025 se procesaron 5,48 millones de garantías GES 2025, con un 98,1% de cumplimiento, el nivel más alto desde la pandemia.

“Siempre hay espacios de mejora, y estamos trabajando para eso, pero ya mostrar que la mitad de los servicios de salud ya están cumpliendo la meta de tiempos de espera menor a 200 días, y algunos significativamente más bajos que esos, es un logro bien importante de la administración“, manifestó el subsecretario Martorell.

El desglose de la disminución de tiempos en listas de espera

Una de las cifras destacadas por las autoridades fue que hubo más egresos que ingresos en listas de espera. En 2025 ingresaron 3.408.243 nuevos registros y egresaron 3.849.392.

Sobre la caída en la mediana, se constató que a diciembre de 2025, la mediana de espera en consultas nuevas de especialidad llegó a 225 días, y en intervenciones quirúrgicas a 251 días. Se trata de las cifras más bajas en 10 años. A modo de ejemplo, en marzo de 2022, fecha que asume la nueva administración. la cifras del primer ítem eran de 336 días, y del segundo de 490.

En cuanto a consultas nuevas de especialidad, 68,1% de los casos esperó menos de un año para ser atendido.

Pese a no lograr reducir los tiempos de espera a menos de 200 días a nivel nacional, 14 servicios a lo largo del país si lograron este objetivo. Son los casos de Aconcagua (92 días); Osorno (120 días), Metropolitano Oriente (127); Arica y Parinacota (144); Aysén (148); Concepción (152); Maule (161); Talcahuano (166); Atacama (177); Chiloé; Valparaíso San Antonio (196); Arauco (197); O’Higgins (198); y Ñuble (198). Otros seis servicios están próximos a cerrar esa meta. Esto último en consultas nuevas de especialidad.

Respecto a listas de espera por intervenciones quirúrgicas, 63,5% de los casos espera de menos de un año. En este caso, siete servicios alcanzaron la meta.

Sobre defunciones de pacientes en lista de espera, 35.415 (0,9%) fallecieron esperando un procedimiento. 93,4% en nueva especialidad, y 6,6% en intervenciones quirúrgicas. De todas formas, en la cartera destacaron que no es posible atribuir la causa de muerte a la prestación en espera.





Fuente: The Clinic​



