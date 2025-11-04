Punta Arenas,
4 de noviembre de 2025

DIPUTADO BIANCHI PRESENTÓ A MINISTRA DE SALUD PRINCIPALES URGENCIAS DE LA REGIÓN

En la oportunidad, Bianchi le planteó a la Ministra las necesidades que le hizo llegar el Colegio Médico de la región, relativas a las mejoras en financiamiento, insumos y materiales para Punta Arenas, como también las urgencias de Natales y Porvenir.

bianchiministra

Durante la Sesión de este martes, el diputado independiente, Carlos Bianchi, sostuvo un encuentro con la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, para plantearle las necesidades más urgentes en la Región de Magallanes.

En la oportunidad, Bianchi le planteó a la Ministra las necesidades que le hizo llegar el Colegio Médico de la región, relativas a las mejoras en financiamiento, insumos y materiales para Punta Arenas, como también las urgencias de Natales y Porvenir "le presenté a la Ministra lo que ocurre en nuestro principal centro asistencial, el Hospital de Punta Arenas, como también lo que ocurre en el caso del problema con el escáner en Puerto Natales, como también la situación de diálisis aún pendiente en Tierra del Fuego en Porvenir. Dentro del debate de la discusión de la ley de presupuesto hemos hecho ver el requerimiento de la adquisición de un nuevo escáner. Esto lo necesita tanto Punta Arenas como Puerto Natales y como también obviamente la Tierra del Fuego".

Bianchi, quien también hizo llegar los requerimientos regionales al subsecretario de redes asistenciales, Bernardo Martorell, comunicó que cuando se retome la actividad legislativa, justamente para la discusión de la Ley de Presupuesto, espera tener novedades "quedó pendiente para el día 17 de noviembre la respuesta cuando empecemos ya a elaborar en detalle la ley de presupuesto de esta urgente necesidad para nuestro territorio. La adquisición de escáner para evitar explote una crisis como la que podría ocurrir debido a los traslados desde los distintos territorios al principal centro asistencial de la región".

bianchiministra

DIPUTADO BIANCHI PRESENTÓ A MINISTRA DE SALUD PRINCIPALES URGENCIAS DE LA REGIÓN

