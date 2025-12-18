SERNAMEG ABRE CONVOCATORIA 2026 PARA FORTALECER LIDERAZGOS FEMENINOS EN MAGALLANES

​El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) anunció la apertura de la convocatoria 2026 del Programa Mujer, Participación Política y Social (MPPS), iniciativa destinada a fortalecer la presencia e incidencia de mujeres en espacios de organización política, social y comunitaria en todo el país. La postulación online estará disponible hasta el 9 de enero de 2026 en el sitio web sernameg.gob.cl.



El programa es gratuito y tiene una duración total de 12 meses. Su objetivo es ampliar la autonomía política de las mujeres mediante herramientas teóricas, prácticas y territoriales que fortalezcan sus liderazgos y su capacidad de incidencia en espacios donde se toman decisiones. La iniciativa está dirigida a mujeres de 15 años o más que integren organizaciones sociales, comunitarias, políticas, sindicales o territoriales, y que acrediten al menos seis meses de participación en ellas.



La directora regional del SernamEG en Magallanes, Pamela Leiva Burgos, detalló: “este programa apunta a que más mujeres pasen de participar a incidir, ocupando espacios donde se toman decisiones que afectan la vida cotidiana en los territorios. Cuando las mujeres están en dirigencias, mesas, concejos, centros de estudiantes o directorios de organizaciones, cambian las prioridades, se amplía la mirada y se fortalece la democracia”. La autoridad además relató la experiencia de las participantes que egresaron este año: “el último proceso nos mostró que, más allá de la formación, se generan redes sólidas y colaboración entre liderazgos de distintas comunas y provincias, lo que amplifica el impacto de cada organización en su comunidad”.



Durante 2025, el proceso formativo concluyó con el egreso de 30 mujeres provenientes de las cuatro provincias de Magallanes, quienes conformaron un grupo de trabajo cohesionado y redes de coordinación que hoy permiten ampliar el alcance de sus iniciativas, reforzando el trabajo colaborativo entre organizaciones y territorios.



El Programa se desarrolla mediante tres componentes formativos de cuatro meses cada uno: Formación en Perspectiva de Género, Escuelas de Liderazgos para las Mujeres y Estrategias de Incidencia Territorial, los cuales combinan aprendizajes teóricos, habilidades prácticas y experiencias comunitarias destinadas a impulsar proyectos individuales y colectivos de alto impacto.



Para postular y revisar requisitos, las interesadas pueden ingresar a www.sernameg.gob.cl hasta el 9 de enero de 2026. También pueden acudir presencialmente a la oficina de SernamEG Magallanes, ubicada en Avda. República 938, Punta Arenas, para realizar consultas y recibir orientación.



