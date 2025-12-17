Punta Arenas,
17 de diciembre de 2025

PUBLICAN EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS DE LAS ESCUELAS RURALES DE MAGALLANES

​En total, la publicación explica trece experiencias educativas de las escuelas rurales que dependen del SLEP Magallanes.

escrurales

​El primer anuario que resume parte del trabajo de los trece establecimientos educacionales rurales de la región fue presentado en una ceremonia con la comunidad de la Escuela Diego Portales de la comuna de Laguna Blanca.

 
Se trata de una publicación, en formato papel y digital, que destaca y explica una iniciativa pedagógica de cada una de las escuelas, y que por primera vez difunde de esta forma el impacto de la educación rural que en Magallanes es otorgada exclusivamente desee el ámbito público.

 
La aparición de este primer anuario se da en el contexto de la colaboración entre la Secretaría Regional Ministerial de Educación y el Servicio Local de Educación Magallanes; y también a partir de las propias escuelas que se reúnen a lo largo del año en los microcentros, que son espacios de trabajo técnico pedagógico presenciales o a distancia que realizan los docentes para intercambiar experiencias y fomentar la colaboración.

 
En la presentación del anuario, el Seremi de Educación, Valentín Aguilera, comentó que “refleja el trabajo de las trece comunidades educativas que en distintos puntos, incluso en lugares muy alejados, entregan un servicio de calidad, un servicio educativo muy enfocado a las características del territorio en lugares donde se hace soberanía y donde efectivamente existe un trabajo muy comprometido e innovador”.

 
En tanto, la profesional de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, Karina Díaz Torres, agregó que “en octubre se realizó la jornada regional de escuelas rurales y en esa instancia donde se abordó la temática de innovación educativa surge la necesidad de visibilizar todo lo que las escuelas rurales hacen a lo largo del año.

Iniciativas en el anuario

La directora de la Escuela Diego Portales de Laguna Blanca, Doris Montiel Quedimán, dijo que ellos aparecen en el anuario con un festival de inglés al que invitaron a los demás establecimientos rurales y que resultó un éxito por la participación y porque relevó las características especiales de la enseñanza del idioma en el ámbito rural.

 
Otra experiencia destacada en el anuario es el intercambio de actividades que sostuvieron los estudiantes de Pampa Guanaco con un establecimiento rural argentino de Tierra del Fuego en el marco de la celebración de los 40 años del tratado de paz y amistad.

 
También aparece la salida pedagógica de los estudiantes de la escuela de Puerto Edén a Punta Arenas y Puerto Natales, en una actividad que no se había hecho en los últimos 25 años. En Puerto Toro, en tanto, los alumnos se vincularon con instituciones científicas y medioambientales de Cabo de Hornos.

 
En total, la publicación explica trece experiencias educativas de las escuelas rurales que dependen del SLEP Magallanes.

