CONVENIO GOBIERNO REGIONAL-MINISTERIO DE SALUD SE EXTIENDE HASTA 2030: CONSEJO APRUEBA ADENDA “DE ESTADO”

El actual compromiso del Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena con la salud tuvo una respuesta concreta en la última sesión plenaria del Consejo Regional: por mayoría, los consejeros regionales y el Gobernador Jorge Flies aprobaron la adenda del Convenio de Programación suscrito entre el Gobierno Regional y el ministerio de Salud, denominado “ Plan de Desarrollo para la Red Asistencial de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena” para el período 2021-2026.

La comisión de seguimiento del Convenio aprobó la modificación respecto a su extensión (con vigencia hasta 2030), la actualización de los costos totales ($84.890.882 por parte del Gobierno Regional, equivalente al 27% del total; y $234.891.981 por parte del ministerio de Salud, equivalente al 73% restante) y la modificación de la cartera de proyectos contenidos en el Convenio inicial.

Sobre esto último, y solo a modo de ejemplo, se desestimó la adquisición de un dispositivo para la intervención de enfermedades crónicas, pero como proyecto nuevo se añadió la construcción de un Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) en la zona norte de Punta Arenas.

El Gobernador Flies relevó la aprobación de la adenda: “Este convenio es una continuidad de Estado, es de larga data, se ha ido actualizando y re-firmando con los distintos Gobiernos (…) Uno tiende a creer que en los acuerdos de Estado hay visión a largo plazo”, señaló tras la sesión plenaria.

Por otro lado, durante el debate la máxima autoridad regional acusó recibo de la preocupación de los consejeros regionales electos por la provincia Antártica, que apuntaron a una equidad territorial en la distribución de los proyectos. Ante eso, espetó Flies:

“Acá hay un acto de confianza (en la aprobación de la adenda) y el Gobierno Regional no es el que se hace cargo del sector, sino que habitualmente lo que tiene que hacer el Gobierno Regional es cooperar con los sectores, como Vivienda, Obras Públicas o Salud. Pero en ningún caso el Gobierno Regional puede hacerse cargo de un sector que tiene presupuesto, que tiene marco presupuestario y, tal como dicen (los consejeros regionales representantes de la provincia Antártica durante el debate), tiene que tener equidad territorial”.

Educación para adultos

Hubo en el Centro de Educación Integral para Adultos (CEIA) Carlos Yáñez, en la comuna de Natales, un diagnóstico categórico: las clases se realizaban en una infraestructura con “deficiencias funcionales y normativas”, de acuerdo a la ficha de Iniciativa de Inversión (IDI) de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación: la accesibilidad no era universal, limitando a los estudiantes en situación de discapacidad; había filtraciones de aguas lluvias en muros y cubiertas; también un déficit en el confort térmico; puertas y ventanas obsoletas; entre varias otras cosas más.

Fue la razón por la que se presentó el proyecto de conservación del recinto, por un monto total de $466.468.000, el que fue finalmente aprobado en el pleno.

En el debate, el Gobernador Flies advirtió antes de la votación que “la sociedad depende de las capacidades de poder educar y aprender de su comunidad”. En la misma línea, puso énfasis en que es la comuna de Natales la única donde ha habido “estrechez de matrícula: el crecimiento que han tenido está llevando a la necesidad de tener un nuevo liceo, que está con incapacidad de responder a la matrícula solicitada”.

Conservación

Otra iniciativa aprobada en la sesión plenaria fue la de la ejecución bajo la modalidad Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) del proyecto “Conservación Pintura Mobiliario Urbano avenida Colón y otros, Punta Arenas”, con cargo a la municipalidad de Punta Arenas, en el proceso presupuestario 2025.

El proyecto considera trabajos de pintura en bancas y basureros en el mobiliario urbano de avenida Colón, entre calles Patagona y avenida Costanera. Ello permitirá mejorar la imagen urbana, contribuyendo a una imagen más atractiva y acogedora, aumentando el valor patrimonial y protegiendo el mobiliario.

El monto fue de $56.646.000.

Torres del Paine

En el ítem “puntos varios” de la última sesión, el Gobernador Flies comunicó a los consejeros regionales sobre la posible subscripción de ellos a una carta de protesta a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) por la aplicación de un precio diferido (y un aumento del valor) para cada tramo en el parque nacional Torres del Paine, con aplicación desde el 1 de enero de 2026.

La máxima autoridad regional aseguró que el cambio se hizo “sin consultar, para variar, a nadie: ni a la región, ni a la comuna, ni a los operadores, ni a nadie”.

Así, por ejemplo, el extranjero verá un aumento en el precio de $46.000 a $80.900 para los tramos W y Base Torres; mientras que los nacionales subirán de $13.500 a $37.800.

La decisión sin consultas a la región fue a juicio del Gobernador “una falta de respeto para Magallanes”: es más, pues esta decisión, sumado al trágico fallecimiento de cinco turistas en una de las rutas, “es una manifestación más de lo que ha pasado hace muchos años (…) Habla de un colapso absoluto de la capacidad de administrar el parque”.

“El modelo de la administración de los parques, particularmente en la región de Magallanes, hay que ver quién lo administra bien, incluso en los recursos, que pueden potenciar la diversificación (…) Hemos pedido cooperar en esa administración, lo cual ha sido imposible. Es un tema urgente, porque si tenemos estos cambios, es una resolución inconsulta (…) Independiente de que no va a haber cambios fundamentales en los próximos meses, esto sí depende de ellos (Conaf)”, cerró.

​Luego de la sesión, calificó la decisión de “extrema gravedad”, impulsando, eso sí, una nueva solicitud respecto a las competencias, pues “una buena administración se hace desde el territorio, no desde Santiago”. Asimismo, desafió a que “haciendo una buena gestión del parque, los ingresos aumentarían en la región significativamente. Nosotros le hemos dicho: mantengan los ingresos actuales, déjenos nosotros mejorar la gestión y lo que sea aumento por mejoría de la gestión, que queden en la región para reinvertir en los parques”.​



