Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

28 de octubre de 2025

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES REPARA EQUIPO DE TOMOGRAFÍA Y AMPLÍA HORARIO PARA REDUCIR LISTA DE ESPERA

​El Tomógrafo se encuentra operativo para poder realizar toda la gama de exámenes, tanto en pacientes oncológicos, de urgencia, ambulatorios y hospitalizados.

hcmtac

​El Hospital Clínico Magallanes informa que el equipo de Tomografía Axial Computarizada (TAC) marca Philips se encuentra nuevamente operativo, tras la ejecución de un proceso integral de mantenimiento correctivo realizado por personal técnico de la empresa fabricante, con quien la institución mantiene un convenio de mantenimiento preventivo y correctivo.

 
Cabe destacar que el Hospital Clínico Magallanes cuenta con un contrato de mantenimiento integral, que contempla tanto acciones preventivas como correctivas “a todo evento”, lo que permitió que los costos de repuestos y servicios técnicos especializados no generaran gastos adicionales para el establecimiento.

 
El jefe del Centro de Responsabilidad de Imagenología del Hospital Clínico Magallanes, Dr. Claudio Barría, señaló que:
“A partir del viernes, durante la jornada de la tarde, el equipo de tomografía se encuentra operativo para poder realizar toda la gama de exámenes, tanto en pacientes oncológicos, de urgencia, ambulatorios y hospitalizados. Dado el largo tiempo que estuvo fuera de servicio, hemos diseñado estrategias de mitigación con el objeto de responder rápidamente a la lista de espera generada durante el mes de septiembre y parte de octubre, a través de extensiones horarias de lunes a domingo, después del horario funcionario”.

 
El especialista agregó que “de esta manera, buscamos ponernos al día con toda la demanda pendiente, realizando exámenes entre las cinco y ocho de la tarde, los viernes desde las cuatro, y los fines de semana entre las nueve y las cuatro de la tarde, según la cantidad de estudios programados. Además, durante el horario habitual, continuaremos avanzando con las solicitudes de escáner pendientes. Si algún paciente tiene inquietudes o requerimientos, puede acercarse a la oficina de la Jefatura de Imagenología para resolverlos con la mayor prontitud posible”.

 
Durante la intervención, se efectuó una revisión completa de la seguridad mecánica de la mesa del tomógrafo, corrigiendo defectos en componentes, ajustando torques e instalando un freno auxiliar. No obstante, pese a estos trabajos iniciales, la mesa no logró establecer comunicación con el sistema principal, lo que impidió la operatividad del equipo.

 
En coordinación directa con fábrica, se determinó el reemplazo de todos los componentes asociados al sistema de comunicación y control del bus CAN, incluyendo la CT Box, la tarjeta Console Interface Board, la Stator Control Board y la Front Interface Board, todos gestionados e importados directamente por Philips desde Estados Unidos. Las piezas fueron recepcionadas e instaladas el 24 de octubre de 2025.

 
Posteriormente, el equipo técnico efectuó reparaciones de cableado y conectores, logrando la recuperación total del funcionamiento de la mesa. Asimismo, se realizaron calibraciones del tubo de rayos, ajustes de filamento, revisión de detectores y calibraciones de aire, obteniendo resultados positivos para su operatividad. Luego de pruebas funcionales y simulaciones con pacientes, el equipo fue declarado plenamente operativo.

 
Con esta reparación, el Hospital Clínico Magallanes reafirma su compromiso con la continuidad y calidad de la atención hacia todos sus usuarios, garantizando el funcionamiento seguro y eficiente de su equipamiento clínico de alta complejidad. La recuperación del servicio de tomografía representa un paso más en el esfuerzo permanente por ofrecer diagnósticos oportunos y confiables, fortaleciendo así el rol del hospital como centro de referencia para toda la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.


Carabineros-1

HOMBRE RESULTA HERIDO CON ARMA BLANCA TRAS COMPARTIR CON CONOCIDOS EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES REPARA EQUIPO DE TOMOGRAFÍA Y AMPLÍA HORARIO PARA REDUCIR LISTA DE ESPERA

Leer Más

​El Tomógrafo se encuentra operativo para poder realizar toda la gama de exámenes, tanto en pacientes oncológicos, de urgencia, ambulatorios y hospitalizados.

​El Tomógrafo se encuentra operativo para poder realizar toda la gama de exámenes, tanto en pacientes oncológicos, de urgencia, ambulatorios y hospitalizados.

hcmtac
nuestrospodcast
congresoestudiantilacv

ESTUDIANTES DE MAGALLANES PRESENTAN EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES EN 4° CONGRESO “ACTÍVATE, CUÍDATE Y VIVE SIN ACV”

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
hcmtac

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES REPARA EQUIPO DE TOMOGRAFÍA Y AMPLÍA HORARIO PARA REDUCIR LISTA DE ESPERA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
junjiestudiantes

VEINTE ESTUDIANTES EN MAGALLANES FUERON BENEFICIADOS CON BECAS DEL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA JUNJI

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
0e99998d-4b4e-44a4-9a3e-2e2a8a5a8030

ESCUELA MANUEL BULNES CELEBRA SEGUNDA VERSIÓN DE LA FIESTA VERDE

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.