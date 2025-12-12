REALIZAN EMOTIVA JORNADA DE MEMORIA Y HOMENAJE POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADIO FISCAL

La Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional desarrolló una jornada de memoria y homenaje en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, actividad realizada el miércoles 10 de diciembre en el Estadio Fiscal de Punta Arenas, específicamente en la pista interior ubicada detrás de las graderías.

El presidente de la entidad, Baldovino Gómez Alba, explicó que este encuentro tuvo como propósito recordar a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado en Magallanes y en todo el país, reafirmando al mismo tiempo el compromiso institucional y comunitario con la verdad, la justicia, la memoria, la reparación y las garantías de no repetición.

La actividad reunió a familiares, organizaciones de memoria y representantes de la comunidad, quienes participaron de un espacio de reflexión en torno a la importancia de mantener vivo el recuerdo de las víctimas y promover una cultura de respeto y defensa de los derechos humanos.

Entre los asistentes estuvieron Cecilia Bahamonde y Jenny Betancourt, madre y hermana de Francisco Betancourt Bahamonde, cuya presencia otorgó un significado especial a esta jornada de reconocimiento y homenaje.





