Punta Arenas,
6 de diciembre de 2025

CORPORACIÓN DE PUERTOS DEL CONOSUR IMPULSA ACCIONES PARA REVERTIR LA BAJA DE CRUCEROS EN LA TEMPORADA 2025-2026

La entidad estima que las cifras de recaladas y pasajeros retomarán su tendencia al alza en las próximas temporadas. ​

Crucero Valparaíso

La Corporación de Puertos del Conosur se mostró optimista respecto al futuro del turismo de cruceros en Chile, subrayando los importantes esfuerzos que se están realizando para fortalecer la posición del país en el circuito internacional.

Pese a anticipar una disminución superior al 20% en las recaladas y de más del 10% en la llegada de pasajeros de la temporada 2025-2026, la entidad subrayó que esta situación responde a una tendencia mundial asociada a factores económicos y logísticos. Aun así, se manifestó confiada en que el escenario se revertirá y que las cifras retomarán su crecimiento en las próximas temporadas.

El presidente de la Corporación de Puertos del Conosur, Juan Marcos Mancilla, explicó que “la disminución en los embarques de cruceros se debe principalmente a factores externos, como la volatilidad del precio del petróleo, la situación económica de los países emisores y los conflictos internacionales, como los de Rusia-Ucrania, Venezuela-Estados Unidos y la tensión entre China y Taiwán, que han generado incertidumbre entre los pasajeros”.

“A ello se suma un cambio en las preferencias de las líneas de cruceros, que han sustituido la ruta tradicional San Antonio–Valparaíso–Buenos Aires por circuitos que incorporan destinos antárticos. No obstante, ya se están implementando medidas concretas para recuperar la competitividad y avanzar en la reactivación del sector”, añadió.

Asimismo, señaló que “los altos costos operativos que deben asumir las líneas de cruceros en Chile —como servicios de pilotaje, practicaje, remolcadores y faros y balizas— han incidido en la disminución de recaladas esta temporada. Para abordar este desafío, la Corporación está desarrollando un estudio comparativo de los costos de operación en los puertos sudamericanos, con el fin de identificar oportunidades de mejora y definir medidas que otorguen mayor certeza a las compañías de cruceros. Sus resultados, que serán presentados próximamente, serán fundamentales para orientar acciones destinadas a consolidar la proyección de Chile a nivel internacional”.

Por otro lado, destacó “las inversiones que se han realizado para mejorar la infraestructura para pasajeros en distintos puertos del país, lo que permitirá ofrecer una mejor experiencia a los turistas y optimizar los servicios portuarios”.  

Por último, agregó que “la Corporación seguirá trabajando de manera colaborativa con los distintos actores del ecosistema portuario y turístico para fortalecer la oferta nacional, buscando incentivar la permanencia de los visitantes y promoviendo los atractivos naturales y culturales de nuestras regiones, con el fin de asegurar nuestra competitividad en el circuito internacional de cruceros”.

La Corporación de Puertos del Conosur es una organización sin fines de lucro que reúne a las empresas portuarias públicas de Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano-San Vicente, Puerto Montt, Chacabuco y Punta Arenas, así como a Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS), Terminal Portuario de Valparaíso S.A (TPVSA) y Oxxean Puerto Chacabuco. Además, está integrada por los agentes navieros Inchcape Shipping Services, A.J. Broom y B&M Agencia Marítima, y por el operador turístico DMC Chile.


MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS Y CORPORACIÓN DE CHILOÉ FIRMAN CONVENIO CULTURAL

NATALES: MÁS DE 70 ARMADORAS Y ARMADORES RECIBEN IMPORTANTES FONDOS PARA MEJORAR SUS EMBARCACIONES

Leer Más

​​Desde Indespa pusieron énfasis en la rendición de los fondos: ello garantizaría la posibilidad de nuevos llamados a concursos.

gorenatalespescadores
nuestrospodcast
DSC_6733

RESULTADOS DE LA COMPETENCIA FESTIVAL FOLKLÓRICO ESTUDIANTIL EN LA PATAGONIA 2025

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

conscriptosnavalessence

CONSCRIPTOS NAVALES E INFANTES DE MARINA APRUEBAN CURSO SENCE DE ELECTRICIDAD

Hospital-regional

CONCEJALES DE PUNTA ARENAS LAMENTAN QUE EL GOBIERNO REGIONAL NO HAYA ASISTIDO A COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ACLARAR DESTINO FINAL DE LOS ESCOMBROS DEL EX HOSPITAL REGIONAL

