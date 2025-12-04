Punta Arenas,
4 de diciembre de 2025

ENAP FIRMA CONTRATOS DE LARGO PLAZO, POR US$12 MIL MILLONES, PARA ABASTECERSE DE CRUDO DESDE ARGENTINA

​Los acuerdos con YPF, Vista Energy, Shell Argentina y Equinor que operan en el sector de Vaca Muerta permitirán reforzar la seguridad y estabilidad del suministro de crudo hacia nuestro país, al conectar en forma continua por un oleoducto.

Gerente general de Enap, Julio Friedmann, junto a representantes de las empresas firmantes

Enap y las empresas YPF, Vista Energy, Shell Argentina y Equinor, anunciaron hoy la firma de contratos de suministro de crudo proveniente del sector de Vaca Muerta, ubicado en la provincia trasandina de Neuquén, con vigencia hasta junio 2033.

 

Los acuerdos, que permitirán abastecer en torno al 35% de la demanda anual de crudo de Enap, contemplan el transporte de esta materia prima a través del Oleoducto Trasandino construido en la década de los 90 y que tiene más de 400 kilómetros de extensión. Este oleoducto, tras 17 años de inactividad, retomó desde 2023 los envíos de petróleo hacia las instalaciones de Enap en Hualpén, Región del Biobío, luego de un exhaustivo proceso de rehabilitación.

 

Los contratos, suscritos tras un proceso de negociación y pruebas operacionales de más de dos años, involucran un valor proyectado cercano a los US$12.000 millones, convirtiéndolo en el mayor acuerdo comercial en la historia de Enap. A modo de referencia, el intercambio comercial anual total entre Chile y Argentina es hoy cercano a US$8.000 millones.

 

La firma de estos contratos entrega mayor seguridad y estabilidad al abastecimiento de crudo, refuerza la seguridad energética del país, potencia la cadena logística a ambos lados de la cordillera y reduce la dependencia del transporte marítimo (impactado regularmente por elementos como las condiciones climáticas o la congestión portuaria). Además, permite adquirir un crudo con un menor contenido de azufre, lo que resulta beneficioso desde el punto de vista ambiental.

 

También refuerza el posicionamiento anunciado recientemente por Enap en torno a su negocio logístico, porque hará posible la exportación del crudo de Vaca Muerta a través del Terminal Marítimo de San Vicente, ubicado en Talcahuano, potenciando este punto como un nuevo hub para la salida de este producto por el océano Pacífico.

 

“Este es un hito de mucha relevancia y coherencia con las definiciones estratégicas que hemos adoptado y que está en línea con el plan que proyecta Enap al 2040. El resultado de este acuerdo contribuye a mejorar la competitividad de Enap y permite a nuestro país contar con mayor seguridad energética, pues podremos fortalecer la producción de combustibles fundamentales para las industrias, el transporte y la vida cotidiana de las personas”, aseguró el gerente general de Enap, Julio Friedmann.

 

El ejecutivo resaltó que la transferencia por oleoducto reduce los tiempos de traslado del crudo y los costos financieros asociados a ello y que Enap mantiene plenamente vigentes sus capacidades de importación marítima internacional, fortaleciendo su flexibilidad ante contingencias que puedan ocurrir en la entrega desde Argentina.


ENAP AUMENTA EN 55% SUS UTILIDADES Y REDUCE EN US$300 MILLONES SU DEUDA

​El hecho fue protagonizado por un conductor que habría estado manejando bajo los efectos del alcohol, dejando al recinto de salud sin electricidad y con daños superiores a los 20 millones de pesos. La situación obligó a trasladar las atenciones al Cesfam Dr. Juan Damianovic.

​El hecho fue protagonizado por un conductor que habría estado manejando bajo los efectos del alcohol, dejando al recinto de salud sin electricidad y con daños superiores a los 20 millones de pesos. La situación obligó a trasladar las atenciones al Cesfam Dr. Juan Damianovic.

