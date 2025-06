DELEGACIÓN INTERNACIONAL VISITA ENAP PARA CONOCER LA PROYECCIÓN DEL HIDRÓGENO VERDE EN LA REGIÓN

Cumpliendo una intensa agenda de actividades en Chile y en marco de la 43ª Reunión del Comité Directivo del International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy (IPHE), un grupo de 23 representantes gubernamentales y expertos técnicos de diversos países visitó las instalaciones de Enap en el complejo industrial Cabo Negro-Laredo, en la región de Magallanes, donde pudieron conocer los estudios y las proyecciones que la empresa desarrolla respecto del hidrógeno verde.

La IPHE es una plataforma global que tiene como propósito acelerar la transición hacia sistemas de energía limpios y eficientes. La comitiva fue recibida por la directora de Asuntos Públicos de Enap, Carolina Villar; y el director de Desarrollo, Pablo Astudillo, quienes guiaron el recorrido por las distintas instalaciones.

"En Cabo Negro les mostramos qué estamos haciendo en términos de reconfiguración de los muelles para estar aptos respecto de la exportación de combustibles verdes; y en Laredo, mostramos los estudios que estamos realizando para su readecuación para las nuevas cargas que vamos a recibir por ese muelle debido a la producción del hidrógeno verde", señaló Astudillo, quien reforzó que "de esta manera seguimos avanzando en nuestro propósito como Enap de desarrollar nuevos negocios bajos en carbonos y asumir un rol clave en la transición energética a la carbono neutralidad del país".

En la actividad, participó el seremi de Energía de Magallanes, Sergio Cuitiño, quien valoró la instancia. "IPHE es una agrupación internacional conformada para apoyar a Chile en el desarrollo de la transición energética, específicamente de la industria del hidrógeno verde. La idea es que nos proporcione conocimiento y que nos sirva para el futuro desarrollo que esperamos tener en esta materia, con la incorporación de energías renovables no convencionales en toda su magnitud", explicó la autoridad, quien relevó el rol que puede jugar en Enap en este desafío: "Enap es clave, como empresa estatal, es necesaria. Además, en la región, tiene una amplia experiencia en el desarrollo industrial, por lo tanto, es necesario que Enap también participe en este desafío".

Al término del recorrido, Noe Van Hulst, vicepresidente de IPHE, expresó la importancia que tuvo para la comitiva llegar a Chile y Magallanes. "Estamos muy contentos de estar en este lugar. Hemos disfrutado mucho la recepción y las reuniones que se han organizado, además de las visitas en terreno para tener la posibilidad de ver con nuestros ojos lo que va a suceder en Chile en materia de hidrógeno verde, en donde vemos que existen proyectos muy auspiciosos, lo que se traducirá en que este país será un potencial gestor de importantes iniciativas", afirmó.

