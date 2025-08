CODELCO ENTREGA NUEVO CÁLCULO POR DISTANCIA PARA LLEGAR A MINEROS ATRAPADOS: AHORA FALTAN 70 METROS

Codelco entregó este sábado un nuevo cálculo sobre la distancia que le falta avanzar a los equipos de rescate para llegar a la zona donde se encontrarían los cinco trabajadores atrapados en la mina El Teniente.

Inicialmente la empresa estatal anunció que hacían falta 20 metros para cumplir ese objetivo. Esta mañana, precisaron que ya se habían recorrido 16 y, por lo tanto, solo faltaban cuatro metros para acceder a la ubicación.

Sin embargo, horas más tarde el gerente general de la División El Teniente de Codelco, Andrés Music, señaló que se han avanzado 20 metros, pero que aún faltan 70, ya que el total para llegar a dicha zona es de 90 metros.

“La ministra (Aurora Williams) mencionó que habíamos avanzado 20 metros, es efectivo eso. Y quiero explicar bien esta parte. Acá tenemos nosotros dos galerías. Una que tiene un rumbo hacia el norte, le vamos a llamar socavón central, y una que tiene un rumbo hacia el oriente, loop 1. La que despejamos por completo con dos cuadrillas desde el norte a sur y desde el sur a norte es la socavón central, que esos son los 20 metros que decía a la ministra”, indicó Music.

“Ayer nosotros sacamos un primer equipo, que es un martillo acuñador, un equipo móvil. Hoy en día nos encontramos sacando otro equipo que estaba en esta intersección, que es una grúa que ocupan los trabajadores para hacer la fortificación en el sector”, agregó.

Según el representante de la cuprífera, “a las dos de la tarde vamos a tener conexión plena en en el socavón central y vamos a dedicarlo a avanzar hacia el oriente por este loop uno”. “La ministra habló que este sector era de 90 metros. Efectivamente, hemos avanzado 20 y nos quedan los otros restantes de 70 metros en este loop”, sostuvo el gerente general de El Teniente.

No hay claridad sobre plazos

Por otro lado, Music advirtió que no hay claridad respecto de los plazos. “Yo no puedo decir: ‘vamos a llegar a estos 70 metros mañana, pasado mañana’. ¿Por qué? Porque estamos realizando una actividad de rescate, una actividad de rescate que es crítica, porque el sector puede avanzar más rápido o no, dependiendo de las condiciones que nos encontremos con estas galerías”.

“Si los mineros están cerca, en el socavón de inversión, están a salvo ahí”, aseguró. En ese sentido, recordó que “los mineros en (la mina) San José (en el derrumbe de 2010) estuvieron varios días” resguardados antes de ser encontrados.

BiobioChile

