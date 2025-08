PONIENDO A DISPOSICIÓN 83 PUNTOS DE COMPRA Y RECARGA SE DIO EL VAMOS AL PAGO CON TARJETA DE LAS MICROS EN PUNTA ARENAS

​A poco más de tres semanas de la inauguración del Centro de Atención al Usuario (CAU) por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el seremitt Alejandro Goich anunció el inicio del pago electrónico en el transporte público mayor de Punta Arenas, “el que permitirá a las y los usuarios pagar con la tarjeta del sistema para público general, QR, tarjetas bancarias y billeteras electrónicas y a las personas mayores con su tarjeta diferenciada”, expresó.



Con respecto a los estudiantes, Goich indicó que el servicio también considera el uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) con su tarifa preferencial, lo que les permitirá a quienes cargaron su tarjeta, utilizarla desde el mismo viernes 01 de agosto. “Desde el año pasado estamos en coordinación con Junaeb para que las y los escolares y universitarios verifiquen el estado del chip de sus tarjetas y puedan realizar sus cargas y pagos sin problemas”.



El ministro (s) de Transportes y Telecomunicaciones Jorge Daza, señaló que “con el inicio del pago electrónico en las micros de Punta Arenas, estamos cumpliendo nuestro compromiso como Gobierno de seguir modernizando el transporte público en regiones y ofrecer mejores alternativas de pago para los usuarios”. Con este nuevo hito, Punta Arenas se transforma entre las primeras ciudades a nivel nacional en contar con este avance tecnológico.



Por su parte, la diputada Javiera Morales destacó los avances en el sistema desde la visita del ministro, con la llegado de los 10 buses para reforzar la flota. “Y ahora se está modernizando con el uso de esta tarjeta, que no sólo da mayor comodidad, sino también seguridad tanto para los pasajeros como para los conductores. Y no hablamos sólo de seguridad pública, hablamos también de seguridad vial ya que los conductores se podrán enfocar sólo en el manejo y las condiciones del entorno”, añadió.



Periodo de convivencia



El nuevo sistema de pago tendrá una marcha blanca de tres meses, agosto, septiembre y octubre, permitiendo el pago mixto: con efectivo, tarjetas o código QR, para que los usuarios se acostumbren de forma paulatina a la nueva modalidad a bordo.



Cabe destacar que las personas mayores de 60 años que aún no tienen su tarjeta preferencial y todos quienes tengan dudas, pueden acercarse al Centro de Atención a Usuarios (CAU), ubicado en el Galería Roca, a pasos de la Plaza de Armas de la ciudad.



La próxima semana continúa la entrega de tarjetas a personas mayores de menores ingresos, a través de sus juntas de vecinos con el apoyo de la División de Organizaciones Sociales de la seremi de Gobierno. Quienes quieran acceder a esta entrega, deben comunicarse con sus dirigentes vecinales.