CERCA DE 12 MIL INSPECCIONES REALIZÓ LA SEREMITT A TRAVÉS DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

​Un balance de la gestión de la División de Fiscalización realizó el secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Alejandro Goich. En la ocasión dio a conocer que desde enero a junio de este año se han realizado 11.833 controles, cursando 1779 partes. Todo, en el marco del Plan Calles protegidas, que busca mejorar la seguridad vial y el comportamiento en las calles a través de la fiscalización.



“El trabajo que a diario realizan los inspectores de la división de Fiscalización en nuestra región es indispensable ya que son quienes monitorean el funcionamiento del transporte público y los vehículos particulares, que los establecimientos relacionados con transporte operen correctamente y que la inversión en servicios subsidiados de transporte se esté usando adecuadamente” señaló Goich. Este semestre, lideran las citaciones los vehículos mal estacionados, revisiones técnicas vencidas, falta de grabado de patentes en vidrios y vidrios que impiden la visibilidad.



En cuanto a cifras, 4.486 vehículos particulares fueron inspeccionados en materia de estacionamiento y documentación, cursándose 1.023. Le siguen los 2.434 controles a taxicolectivos, quienes recibieron sólo 66 infracciones este semestre. En materia de transporte nacional, se ha realizado 1.854 controles cursándose 389 partes. En cuanto al control del servicio subsidiado de buses urbanos, se contabilizan 152 fiscalizaciones hasta junio, cursando 21 partes por no cumplimiento de las normas de circulación. En materia de informalidad, se ha realizado 53 retiros con la entrega de 94 boletas de citación.



“Nuestros inspectores fiscalizan en todas las provincias de la región todas las formas de transporte de pasajeros, transporte de carga, vehículos particulares, motocicletas y uso del cinturón de seguridad. También fiscalizan el cumplimiento de tarifas subsidiadas, plantas de revisión técnica y gabinetes técnicos municipales” indicó el seremitt, comentando que los únicos aspectos no fiscalizables por las y los funcionarios de esta división son velocidad y la presencia de alcohol en la conducción.



Agregó que la Ley de Tránsito faculta a los inspectores para detener vehículos, sin ser necesaria la presencia de carabineros ya que la normativa le entrega dicha atribución. “Y el llamado es a respetar su labor. Hemos tenido casos en que las personas fiscalizadas no reaccionan de la mejor manera y nuestro llamado es a considerar que la labor de fiscalización finalmente persigue la seguridad de todos quienes ocupan en distintos modos la vía pública”, puntualizó.