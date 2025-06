MÁS DE 14 MIL RACIONES DE ALIMENTOS ENTREGARÁ LA NUEVA VERSIÓN DE LA RUTA PROTEGE EN PUNTA ARENAS

La Ruta Protege es un dispositivo financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y que desde el año 2022 ejecuta en Punta Arenas el Hogar de Cristo, fundación que se encargará de entregar durante un año un total de 14.600 kits de alimentación, que serán distribuidos dos veces al día (mediodía y en la tarde), además de elementos de higiene personal, abrigo, y un trabajo de difusión enfocado a la utilización de los albergues.

El Delegado Presidencial Regional, José Antonio Ruiz, señaló que “estamos acompañando al equipo de la Ruta Protege, que a fines del mes de mayo comenzó a ejecutar el Hogar de Cristo, gracias al financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Por tercera vez, esta ruta se está implementando durante un año ininterrumpido para aquellas personas que pernoctan en los puntos de calle, y que no adhieren a los albergues, porque entendemos que esta es una decisión voluntaria. Nuestro Gobierno, consciente de la realidad climática que se vive en Magallanes, ha dirigido la oferta para personas en situación de calle de manera continua, no de carácter de emergencia o temporal, como se enfrenta en otras regiones. Con esta medida estamos garantizando la protección a la vida de los hombres y mujeres en situación de calle”.

Sobre la oferta de dispositivos orientados a las personas en situación de calle, el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, explicó que “estamos financiando dos albergues: uno en Punta Arenas, y otro en Natales, además de un Centro de Referencia destinado a quienes iniciaron un proceso de superación de la situación de calle. Estos albergues se complementan con la Ruta Protege que hoy presentamos, además de dos nuevas rutas y un tercer albergue que próximamente estaremos inaugurando. Financiar todos estos servicios involucra un presupuesto cercano a los $680 millones”.

Aparte de la entrega de alimentación y elementos de abrigo, el trabajo de la Ruta Protege es generar un vínculo con los usuarios y usuarias para identificar alguna situación de emergencia que puedan estar viviendo, y así iniciar los procesos de derivaciones a los recintos de salud, o a la red social que contribuya a superar la situación de calle.

Sobre esta labor, el Jefe de Operación Social del Hogar de Cristo, Álvaro Rondón, comentó que “hemos detectado cerca de 25 puntos de calle, los cuales tienen una vida cíclica, a veces están activos y a veces no. Y esto es un desafío para dispositivos como la ruta, porque no solamente se trata de acercarnos a las personas, sino que encontrar a las personas que no tienen hogar y que no se acercan a los albergues, para intentar llegar a donde ellos están. Eso significa estar recorriendo la ciudad, estar atento al Fono Calle, e indagando con las mismas personas para poder encontrarlas. Llegar con una ayuda, entregar un kit y a través de este vincularnos para generar confianza”.

Uno de los usuarios de esta ruta, es Víctor Melipichún, quien señaló estar agradecido de la ruta, destacando que “yo pernocto en la hospedería del Hogar de Cristo y estamos muy bien acogidos por la estadía, la comida y que hoy estén recorriendo las calles. Agradecido de la gente que trabaja en la ruta, quienes nos dan siempre vestimenta de abrigo, como los polar, que son importantes para frío”.

La ayuda de la ciudadanía

Para ayudar a alguien en situación de calle, se puede llamar al Fono Calle 800 104 777, opción 0, línea gratuita del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que alertará a los equipos regionales para brindar ayuda a quienes más lo necesitan.

Asimismo, en el sitio web https://codigoazul.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/ se encuentra información sobre los albergues disponibles por región, sus cupos, horarios y ubicaciones.

