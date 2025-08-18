EXPERIENCIA DE MOVIMIENTO DE MÁSCARAS IMPARTIDA POR JAIME LORCA CULMINÓ CON SATISFACTORIAS PUESTAS EN ESCENA

​Durante los cuatro días que se desarrolló el Seminario de Movimiento, el destacado actor nacional Jaime Lorca brindó una serie de técnicas para el trabajo escénico con máscaras. La experiencia culminó el pasado viernes 15 de agosto con notables improvisaciones de las y los participantes. El encuentro denominado CIEMSA, fue organizado por La Última compañía de teatro y financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo de Artes Escénicas convocatoria 2025.



El Seminario de Movimiento: marionetas y máscaras se realizó desde el 12 al 15 de agosto en el Espacio Cultural Casa Nómade, inaugurando a la vez dicho espacio cultural en Punta Arenas. El experimentado director de la compañía Viajeinmóvil, y tallerista de CIEMSA, se refirió a la actividad: “fue una semana intensa y dos cosas buenas son la alta convocatoria y el trabajo que se hizo, que fue muy intenso…además, este lugar, que es nuevo; este lugar está muy apto para hacer talleres, para hacer presentaciones así que me voy feliz”, expresó finalmente Jaime Lorca.



Vanesa Llanos, integrante del elenco municipal de teatro que participó durante los 4 días de formación, compartió sus impresiones: “Esta experiencia fue increíble, fue de mucho aprendizaje y nos enseñó varias técnicas para el trabajo escénico con máscaras, así que estoy muy agradecida del teatro La Última por darnos esta oportunidad”.



CIEMSA: Centro de Investigación y Exploración de Movimiento al Sur Austral es una iniciativa de La Última compañía de teatro, que surgió para responder a las necesidades de profesionalización en el sector de las Artes Escénicas en Magallanes. Contempló dos instancias de formación en la técnica de medias máscaras teatrales: el Taller de Creación de máscaras impartido por Tomás O’Ryan de O’Ryan Lab, entre el 28 y el 31 de julio en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro y el Seminario de Movimiento a cargo del maestro Jaime Lorca, que se efectuó entre el 12 y el 15 de agosto 2025, en el espacio cultural Casa Nómade, ubicado en Croacia 1017. El proyecto fue financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo de Artes Escénicas, convocatoria 2025. Beneficiando a cerca de una treintena de personas vinculadas al teatro y sus diversas áreas.







Créditos fotografías: Eduardo Velásquez / La Última cía. teatro



