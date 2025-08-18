Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

18 de agosto de 2025

EXPERIENCIA DE MOVIMIENTO DE MÁSCARAS IMPARTIDA POR JAIME LORCA CULMINÓ CON SATISFACTORIAS PUESTAS EN ESCENA

​La actividad se realizó desde el 12 al 15 de agosto en el espacio cultural Casa Nómade, un nuevo recinto para Artes Escénicas en Punta Arenas. Asistieron en total 18 participantes, entre actrices, actores, artistas circenses y personas dedicadas al diseño escénico.

Diplomas grupo completo (2)

​Durante los cuatro días que se desarrolló el Seminario de Movimiento, el destacado actor nacional Jaime Lorca brindó una serie de técnicas para el trabajo escénico con máscaras. La experiencia culminó el pasado viernes 15 de agosto con notables improvisaciones de las y los participantes. El encuentro denominado CIEMSA, fue organizado por La Última compañía de teatro y financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo de Artes Escénicas convocatoria 2025.

El Seminario de Movimiento: marionetas y máscaras se realizó desde el 12 al 15 de agosto en el Espacio Cultural Casa Nómade, inaugurando a la vez dicho espacio cultural en Punta Arenas. El experimentado director de la compañía Viajeinmóvil, y tallerista de CIEMSA, se refirió a la actividad: “fue una semana intensa y dos cosas buenas son la alta convocatoria y el trabajo que se hizo, que fue muy intenso…además, este lugar, que es nuevo; este lugar está muy apto para hacer talleres, para hacer presentaciones así que me voy feliz”, expresó finalmente Jaime Lorca.

Vanesa Llanos, integrante del elenco municipal de teatro que participó durante los 4 días de formación, compartió sus impresiones: “Esta experiencia fue increíble, fue de mucho aprendizaje y nos enseñó varias técnicas para el trabajo escénico con máscaras, así que estoy muy agradecida del teatro La Última por darnos esta oportunidad”.

CIEMSA: Centro de Investigación y Exploración de Movimiento al Sur Austral es una iniciativa de La Última compañía de teatro, que surgió para responder a las necesidades de profesionalización en el sector de las Artes Escénicas en Magallanes. Contempló dos instancias de formación en la técnica de medias máscaras teatrales: el Taller de Creación de máscaras impartido por Tomás O’Ryan de O’Ryan Lab, entre el 28 y el 31 de julio en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro y el Seminario de Movimiento a cargo del maestro Jaime Lorca, que se efectuó entre el 12 y el 15 de agosto 2025, en el espacio cultural Casa Nómade, ubicado en Croacia 1017. El proyecto fue financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo de Artes Escénicas, convocatoria 2025. Beneficiando a cerca de una treintena de personas vinculadas al teatro y sus diversas áreas.



Créditos fotografías: Eduardo Velásquez / La Última cía. teatro

KARUKINKANTO

CARTELERA CULTURAL 14 DE AGOSTO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

CORTE SUPREMA ORDENA INVESTIGAR FUNCIONARIOS JUDICIALES QUE HABRÍAN CONCURRIDO A CASINOS DE JUEGOS ESTANDO CON LICENCIA MÉDICA

Leer Más

Dados a conocer por la Contraloría General de la República.


Dados a conocer por la Contraloría General de la República.


Sin título
nuestrospodcast
7501528

PERMISOS DE CIRCULACIÓN CRECIERON UN 2,9% EN 2024

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Miguel Palma en Pacto de Magallanes (1)

GERENTE GENERAL DE EPAUSTRAL EXPUSO DESAFÍOS LOGÍSTICOS EN EL TRASLADO DE AEROGENERADORES DURANTE SESIÓN DEL PACTO DE MAGALLANES

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
FESTIVAL CANTAR PRELIMINAR2

FESTIVAL DEL CANTAR PENITENCIARIO DEFINIÓ A SUS PARTICIPANTES EN VIBRANTE PRESELECCIÓN

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
indespa

PAULA OCARANZA BARREA (INDESPA) INFORMA A LA COMUNIDAD SOBRE OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO Y APOYO PARA LA PESCA ARTESANAL EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales