Punta Arenas,
16 de octubre de 2025

ALEJANDRA PINO MONTERO ASUMIÓ COMO SECRETARIA TITULAR DE LA CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS

​Previo a asumir como secretaria en la Corte de Punta Arenas, la magistrada Pino ejercía como jueza de Familia de Arica, jurisdicción en la que también fue relatora del tribunal de alzada.

alejandrapinto

​El presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marcos Kusanovic Antinopai, encabezó la ceremonia en la que Alejandra Pino Montero asumió como secretaria titular del tribunal de alzada, en la vacante que se produjo por el traslado de Paula Stange al Juzgado de Garantía de la ciudad.

 
Previo a asumir como secretaria en la Corte de Punta Arenas, la magistrada Pino ejercía como jueza de Familia de Arica, jurisdicción en la que también fue relatora del tribunal de alzada. “Es muy importante trabajar en regiones como esta o en Arica, ya que uno adquiere conocimientos y puede aplicar la experiencia de trabajo en lugares remotos con características diversas y estoy muy contenta de llegar a la ciudad y aportar con la experiencia que tengo”, indicó.

 
Alejandra Pino Montero es abogada de la Universidad de Chile, en 2004 ingresó como funcionaria al Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, mientras que en 2007 asumió funciones en el 15 Juzgado Civil de esa ciudad. En 2016 cursó el programa de formación N°70 de la Academia Judicial y, al egresar, realizó suplencias en unidades judiciales de la capital y también en el Tribunal Oral en lo Penal de Arica

 
Luego, en 2017 asumió como relatora titular de la Corte de Arica y en 2023 juró como jueza de familia de esa ciudad.



MUNICIPIO ENTREGA RENOVADA SEDE VECINAL EN SECTOR EL PINGÜINO

CHILE IMPULSA SU OFERTA TURÍSTICA EN LAS RUEDAS DE NEGOCIOS Y ESPACIOS DE CONEXIÓN INTERNACIONAL EN LA ATWS 2025

​Ruedas de negocios, encuentros con prensa internacional y talleres marcaron la tercera jornada en Puerto Natales, donde emprendedores y destinos de todo el país presentaron su oferta a los principales actores del turismo aventura global, fortaleciendo la proyección internacional de Chile y sus regiones.

​Ruedas de negocios, encuentros con prensa internacional y talleres marcaron la tercera jornada en Puerto Natales, donde emprendedores y destinos de todo el país presentaron su oferta a los principales actores del turismo aventura global, fortaleciendo la proyección internacional de Chile y sus regiones.

MINVU VALORA APROBACIÓN DEL CORE QUE PERMITIRÁ CONCRETAR EL PARQUE URBANO HABITABLE DEL EX CLUB HÍPICO

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

TRAS 22 AÑOS, SERNAMEG MAGALLANES DEJA MAIPÚ Y SE INSTALA EN MODERNAS DEPENDENCIAS EN AVENIDA REPÚBLICA #438

