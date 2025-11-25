POLICÍA MARÍTIMA DESPLEGÓ OPERATIVO TRAS DENUNCIA DE HURTO EN FERRY KAWESKAR

Durante la noche de 24 de noviembre, la Autoridad Marítima desplegó un amplio operativo de Policía Marítima en el Ferry Kaweskar, el cual se encontraba en navegación desde Puerto Williams recalando a Punta Arenas, esto tras la denuncia de parte del Capitán de la nave quien informó que diversos pasajeros denunciaron la sustracción de varias pertenencias.

La información fue recibida por la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, activando un operativo de Policía Marítima constituyéndose en el lugar para realizar la adopción del procedimiento respectivo, en dónde cumpliendo los protocolos establecidos se efectúo el levantamiento de cámaras de la nave, identificando a un individuo en el registro fílmico realizando el ilícito, procediendo a informar al Fiscal de Turno, el cual indicó la revisión de sus vestimentas y equipaje por orden del Juez de Garantía.

En el procedimiento se logró identificar dentro de las pertenencias de la persona sindicada diversos artículos sustraídos, avaluadas alrededor de $1.5 millón de pesos, junto con $900.000 pesos en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera, siendo estos, por instrucción del Ministerio Público devueltos a las respectivas víctimas denunciantes.

El individuo fue detenido por el delito de Receptación de Especies y puesto bajo apercibimiento por instrucción del Ministerio Público.

El operativo de la Policía Marítima es parte de las tareas habituales de la Autoridad Marítima, cumpliendo con sus labores de seguridad en el área de jurisdicción operativa, trabajando en forma coordinada en el cumplimiento de los protocolos establecidos, resguardando la seguridad en el ámbito marítimo.

​

