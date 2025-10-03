OPERATIVO PREVENTIVO DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA EN CENTROS DE CULTIVO EN ÚLTIMA ESPERANZA DETECTÓ PERSONA CON INGRESO IRREGULAR AL PAÍS

En el marco de despliegues de patrullajes en prevención de la Autoridad Marítima, se detectó a una persona con ingreso irregular al país trabajando en un centro de cultivo en el sector de bahía Ladrillero, esto durante el mes de septiembre.

El patrullaje se realizó a bordo de la Unidad Marítima LSR tipo Arcángel 4422 dependiente de la Capitanía de Puerto de Puerto Natales, operativo que se desplazó hasta el canal Valdés, efectuando procedimientos de control de identidad preventivo a los operarios del centro de los centros de cultivos ubicados en bahía Ladrillero.

Servidores de Policía Marítima detectaron a un individuo de nacionalidad colombiana, el cual no contaba con toda la documentación requerida, procediendo a trazar información con la Policía de Investigaciones (PDI), arrojando como resultado que el individuo no contaba con ingreso regular a Chile, procediendo a su traslado a Puerto Natales en calidad de conducido, para ser puesto a disposición de la PDI, de acuerdo con la Ley 20.931, artículo 12.

El procedimiento se realizó cumpliendo los protocolos establecidos, siendo parte del esfuerzo de la Armada de Chile a través de la Autoridad Marítima, desplegando operativos preventivos en distintos lugares apartados de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, operando de manera interagencial y coordinada con distintas instituciones, en un esfuerzo constante en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

